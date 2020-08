RTL Group voit ses revenus publicitaires chuter de 40%

Les Pirates attaquent sur le dossier RTL

L'Etat doit-il, oui ou non, remettre au député Sven Clement l'accord passé en 2017 entre le gouvernement et le groupe de médias qui souhaite délocaliser une partie de son activité en Allemagne et procéder à un vaste plan social. La cause a été plaidée, lundi, au tribunal administratif