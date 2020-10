RTL Group vend ses parts de BroadbandTV

Affaibli par la crise, le groupe médiatique basé à Luxembourg a annoncé se séparer d'actions pour un montant total de 102 millions d'euros. Une somme qui lui permettra de «se concentrer sur l'expansion des entreprises numériques européennes».

Anne-Sophie de Nanteuil Affaibli par la crise, le groupe médiatique basé à Luxembourg a annoncé se séparer d'actions pour un montant total de 102 millions d'euros. Une somme qui lui permettra de «se concentrer sur l'expansion des entreprises numériques européennes».

Avec un bénéfice net fortement impacté par la crise, RTL Group a plus que jamais besoin de renflouer ses caisses. Un peu plus d'un mois après avoir décidé de renoncer à rapatrier ses activités en Belgique, le groupe médiatique a annoncé jeudi avoir vendu ses parts dans la société canadienne de vidéo en ligne BroadbandTV pour un total de 102 millions d'euros.

Le covid-19 affaiblit RTL Group Le radiodiffuseur international basé au Luxembourg fera le point jeudi sur ses activités, alors que le confinement imposé dans plusieurs pays d'Europe a gelé les productions publicitaires et télévisuelles qui génèrent les deux tiers de ses revenus.

Actionnaire majoritaire (51%) depuis 2013, RTL Group en avait fait l’acquisition pour 27 millions d’euros et avait injecté 19,8 millions d’euros, sous forme d’obligations convertibles. Si la différence entre le prix d'achat et celui de revente s'avère positive, elle ne comblera pas le trou creusé par le virus dans la trésorerie. Le groupe médiatique, basé à Luxembourg, a en effet divisé par trois son bénéfice net, passant de 443 millions l'an dernier à quelque 156 millions pour les six premiers mois de cette année.

La vente de ses parts permettra néanmoins au groupe de «se concentrer sur l'expansion des entreprises numériques européennes», selon le communiqué officiel. A savoir, dans les technologies de streaming et de publicité. En effet, si les revenus des publicités ont chuté de 40% au deuxième trimestre, le groupe audiovisuel a vu augmenter le nombre d'abonnés à ses plateformes de streaming en Allemagne et aux Pays-Bas avec une hausse de 45% au cours des six premiers mois de l'année.

RTL Belgique conserve son statut luxembourgeois La branche belge du groupe audiovisuel a finalement décidé de renoncer à rapatrier ses activités chez nos voisins. Conséquence: elle ne pourra pas bénéficier de l'aide promise par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Si cette augmentation ne compense pas la baisse des publicités, elle devrait néanmoins permettre d'éviter de nouvelles mesures au Luxembourg. Pour rappel, la situation financière du groupe avait contraint RTL à mettre en place, en août 2019, un plan social pour 69 collaborateurs en Europe.

