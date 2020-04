Le groupe audiovisuel luxembourgeois a vu ses revenus chuter de 3,4% au premier trimestre 2020, à 1,466 milliard d'euros. Une chute qui s'explique par la baisse des rentrées publicitaires. Ce, même si le groupe enregistre des taux d'audience records en Allemagne et en France.

RTL Group frappé par la crise du coronavirus

Le groupe audiovisuel luxembourgeois a vu ses revenus chuter de 3,4% au premier trimestre 2020, à 1,466 milliard d'euros. Une chute qui s'explique par la baisse des rentrées publicitaires. Ce, même si le groupe enregistre des taux d'audience records en Allemagne et en France.

(JFC) - RTL Group n'échappe pas à la crise du coronavirus. Depuis le début du mois de mars, les annulations de réservations publicitaires et les reports de production se succèdent. Une tendance qui s'est d'ailleurs accélérée fin mars suite à l'introduction des mesures de confinement à travers l'Europe. Et, même si le CEO Thomas Rabe prétend «bien progresser dans la mise en œuvre de contre-mesures pour réduire les coûts et préserver des liquidités», le groupe audiovisuel affiche pour le premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires en baisse de 3,4%, à 1,466 milliard d'euros (contre 1,518 milliard au premier trimestre en 2019).

Si globalement le chiffre d'affaires du groupe audiovisuel est en berne, toutes ses filiales ne sont pas logées à la même enseigne. Ainsi, les plateformes dédiées au numérique, et en particulier les sociétés de streaming enregistrent une progression grâce à une hausse du nombre d'abonnements. Un autre indice positif est la progression du taux d'audience en Allemagne et surtout en France. La chaîne M6 grimpe ainsi à 21,1% de part d'audience dans l'Hexagone. En guise d'explication, le groupe pointe les performances des journaux télévisés de la chaîne et en particulier l'actualité de la mi-journée en hausse de 90% par rapport à son score moyen de 2019.

Au 31 mars 2020, l’endettement net de RTL Group s'élevait à 200 millions d'euros contre 384 millions au 31 décembre 2019. Vu que les perspectives économiques mondiales se sont considérablement détériorées et demeurent très incertaines, le groupe n'est actuellement pas en mesure fournir de nouvelles évaluations pour l'année 2020.

Pour rappel, le groupe avait émis en août 2019 le souhait de délocaliser une partie des activités de son Corporate center de Luxembourg vers l'Allemagne. Un plan social concernant 69 emplois avait ensuite été signé en novembre 2019. Désireux d'avoir accès aux accords passés entre le gouvernement et le groupe de communication, le député Sven Clement (Piraten) avait alors déposé le 6 décembre un recours devant le tribunal administratif. Le verdict est attendu pour le 6 mai.

Au total, RTL Group détient des participations dans 68 chaînes de télévision, huit plateformes de streaming et 30 stations de radio, ainsi que dans des sociétés de production et de vidéo numérique.



