Le géant européen des médias annonce ce mardi la reprise de 100% des actions de son entité belge, 30 ans après avoir cédé 34% de ses parts à Audiopresse SA, société commune aux groupes médias Rossel, IPM et Mediahuis.

RTL Belgique réintègre totalement le giron de RTL

Le géant européen des médias annonce ce mardi la reprise de 100% des actions de son entité belge, 30 ans après avoir cédé 34% de ses parts à Audiopresse SA, société commune aux groupes médias Rossel, IPM et Mediahuis.

(Jmh) - Plus de deux mois après avoir gardé son statut luxembourgeois, RTL Belgique devient une entité à 100% entre les mains de RTL Group. Mardi, le géant européen des médias annonce le rachat des 34% du capital de la société, propriété depuis 1985 d'Audiopresse SA, société commune aux trois principaux groupes médias de Belgique. A savoir Rossel, IPM et Mediahuis (ce dernier est d'ailleurs le nouvel actionnaire du groupe Saint-Paul Luxembourg, éditeur du Luxemburger Wort, ndlr).

RTL Belgique conserve son statut luxembourgeois La branche belge du groupe audiovisuel a finalement décidé de renoncer à rapatrier ses activités chez nos voisins. Conséquence: elle ne pourra pas bénéficier de l'aide promise par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Si le montant de la transaction n'a pas été communiqué, cette dernière est justifiée par la stratégie du groupe qui vise à «consolider nos entreprises européennes de radiodiffusion chaque fois que des opportunités intéressantes se présentent». Et le groupe basé au Kirchberg d'assurer vouloir continuer «à investir dans RTL Belgium et à conduire la transformation de l'entreprise, notamment par des investissements dans le streaming, la technologie publicitaire et les données».

Cités par l'agence Belga, les groupes Rossel, IPM et Mediahuis indiquent pour leur part être «conscients que dans le contexte actuel de transformation numérique des médias, (...) il est crucial pour un acteur de la taille de 'RTL Group' de chercher à développer toutes les collaborations industrielles appropriées entre ses différentes sociétés filiales. Ce que la configuration actionnariale actuelle ne facilite pas. »

Le covid-19 affaiblit RTL Group Le radiodiffuseur international basé au Luxembourg fera le point jeudi sur ses activités, alors que le confinement imposé dans plusieurs pays d'Europe a gelé les productions publicitaires et télévisuelles qui génèrent les deux tiers de ses revenus.

Dans les faits, cela va se traduire par une prise de contrôle total des activités aussi bien des chaînes de télévision - RTL Belgium, RTL-TVI, Club RTL et Plug RTL -, que des stations de radio. A savoir Bel RTL, Radio Contact et Mint. A noter que RTL Belgium exploite également le service de streaming RTL Play et le site d'information RTLInfo.be.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.