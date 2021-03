La FEDIL appelle ce mardi à la mise en œuvre urgente «des solutions existantes». Par là, la fédération entend poser les jalons d'un «retour rapide à la normale». Tout en limitant les dégâts économiques.

Économie 2 min.

Rendre les entreprises à nouveau compétitives

La FEDIL appelle ce mardi à la mise en œuvre urgente «des solutions existantes». Par là, la fédération entend poser les jalons d'un «retour rapide à la normale». Tout en limitant les dégâts économiques.

(ASdN) - Vaccination, dépistage ou encore contact tracing digital... Si des réponses à la pandémie sont désormais disponibles, il est désormais nécessaire d'aller plus loin. Autrement dit, de les «mettre en oeuvre», souligne la FEDIL dans un communiqué publié ce mardi. Et pour la fédération des entreprises multisectorielles, plus question d'attendre.

Une urgence d'autant plus nécessaire que les entreprises ne sont pas à l'abri d'un regain de difficultés économiques liées à la crise. A en croire la fédération, les compensations financières de l'Etat pour les pertes d'activités subies ont ainsi «vocation à disparaître graduellement». Plus concrètement, cela signifie que les entreprises ne devront bientôt compter que sur leur chiffre d'affaires.

Et pour la FEDIL, le problème est donc bien là, en particulier pour les entreprises ouvertes vers l'international. Malgré les possibilités de télétravail, la mobilité au-delà des frontières reste en effet «un besoin vital» pour certaines d'entre elles. La fédération ne peut ainsi cacher son inquiétude concernant les menaces de contrôles promulgués par l'Allemagne ou encore la diversité des politiques anti-covid.

«La libre circulation des travailleurs ne saura être consacrée sur l’autel d’un repli sur soi parfois trop exagéré», souligne le comité d'administration dans son communiqué, tout en appelant ses membres à poursuivre sa lutte contre le covid-19. Plus concrètement, en préservant un «haut niveau de protection» des travailleurs et en veillant au «bon respect de ces mesures».

Mais l'équation n'est pas aussi simple. Pour réussir la sortie de la crise, la FEDIL estime par ailleurs important de renforcer la compétitivité des entreprises. Un élément indispensable alors que le pays craint une vague de faillites dans les mois à venir.





