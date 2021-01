En annonçant le retour du modèle phare des années 1980 et de la Lada Niva, la marque au losange s'inscrit dans une lignée de tentatives «néo-rétro», entre le succès de la Fiat 500 et le flop de l'e-Mehari.

Renault signe le come-back de la R5

(AFP) - Reine des années 70, peu chère, fiable, rendue sympathique par des publicités en bande dessinée, la Renault 5 a dominé le marché français à la fin des années 1970. Surnommée «Supercar» et produite à près de 6 millions d'exemplaires de 1972 à 1984, elle avait été remplacée par la Supercinq jusqu'en 1996. Mais voilà qu'une nouvelle R5 est annoncée par le constructeur français. «Une voiture 100% électrique abordable». Un modèle qui ne sera toutefois pas visible pour l'Autofestival luxembourgeois, prévu du 25 janvier au 8 février.

Il ne s'agit pas là de la première tentative néo-rétro de Renault, qui base désormais toute sa stratégie sportive sur la marque Alpine, reine des rallyes au début des années 1970.

Outre d'innombrables concept cars, de nombreux constructeurs ont fait revivre leurs icônes en série. Lancée en 1998, la nouvelle Coccinelle (New Beetle) de Volkswagen a connu un succès mitigé. Le constructeur allemand doit bientôt sortir une nouvelle version de son Combi, chouchou des hippies. BMW a modernisé la Mini avec un succès inédit, et Fiat a dopé ses ventes grâce à sa nouvelle 500. Les deux constructeurs ont profité du succès de ces citadines pour lancer des gammes entières, allant de la bombinette sportive au SUV.

«Les constructeurs s'appuient sur des modèles emblématiques, qui ont connu un très grand succès commercial», explique Flavien Neuvy, de l'observatoire Cetelem de l'automobile. «Ça parle tout de suite aux oreilles de millions d'automobilistes, c'est de la publicité gratuite». «C'est aussi une façon pour les marques de rappeler aux clients, de plus en plus infidèles, qu'ils ont une histoire commune. Tout le monde connait quelqu'un qui a eu une R5. Et les jeunes générations sont très ouvertes au côté vintage», poursuit l'expert.

Le pari du néo-rétro est tentant mais les constructeurs hésitent à s'y frotter. Citroën s'y est piquée avec la e-Mehari, version électrique de sa voiture de loisirs ultralégère sortie en 1968. Relancée en 2015, un peu chère et manquant de polyvalence, elle ne s'est vendue qu'à un gros millier d'exemplaires et sa production a été arrêtée au bout de quatre ans. «Le néo-rétro est très habile sur le plan marketing mais ce n'est pas non plus la garantie du succès», souligne Flavien Neuvy à l'Observatoire Cetelem.

«Le premier critère d'achat d'une voiture neuve, c'est le prix, avant la fiabilité et le design. Il faut que la voiture soit réussie mais aussi qu'elle reste accessible pour le cœur de cible, des classes moyennes qui ne mettront pas 35.000 euros dans une voiture». Citroën a eu plus de succès avec sa compacte C3, petite-fille de la 2CV, et sa marque DS.

Les clins d'œil au passé, moins risqués, ne manquent pas dans les modèles récents: la luxueuse Citroën C6 reprend la ligne de la CX de 1974, le badge de la Peugeot 508 revient à l'avant comme sur la 504, tout comme la Renault Laguna 3 s'inspire de la R16. Quand un constructeur hésite trop longtemps, il peut être devancé par ses fans. En Italie, Totem Automobili a développé une version électrique et très exclusive de l'Alfa Romeo Giulia des années 1960. Et le géant de la chimie Ineos va lancer en France la construction de son gros 4x4 Grenadier, un clone rustique du Land Rover Defender, dont l'original est devenu un SUV de luxe.