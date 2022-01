La firme au losange accélère son ambition d'en finir avec la production de voitures à moteur thermique. Un arrêt des modèles essence et diesel désormais visé en Europe d'ici huit ans.

Automobile

Renault rêve de 100% de ventes électriques pour 2030

La firme au losange accélère son ambition d'en finir avec la production de voitures à moteur thermique. Un arrêt des modèles essence et diesel désormais visé en Europe d'ici huit ans.

(AFP) - Le fabricant automobile Renault ne vise plus 90% mais bien 100% de ventes électriques en Europe en 2030. Annonce de cette ambition a été faite, jeudi, par le directeur général du groupe, Luca de Meo. «On s'est mis en tête de préparer les conditions pour que Renault soit une marque 100% électrique à horizon 2030», a-t-il indiqué. Un an après la présentation de son plan stratégique Renaulution, Luca de Meo faisait le point avec les journalistes au Technocentre Renault de Guyancourt (Yvelines).

L'Autofestival attendu au tournant Après une seconde année maussade côté nouvelles immatriculations, le secteur automobile luxembourgeois n'est pas au mieux à l'heure de redémarrer deux nouvelles semaines de promotions. Mais le moral pourrait remonter dans les tours à compter du 24 janvier.

La marque, fer de lance électrique du groupe, lancera cette année une compacte électrique, la Mégane, et bientôt une version moderne de sa petite Renault 5, toutes deux fabriquées dans le nord de la France. «Dacia va suivre, et son électrification va être cohérente avec un positionnement qui nous impose de ne pas augmenter les prix», a souligné le patron.

Les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs vont se poursuivre en 2022, craint le quatrième constructeur automobile mondial, présent dans plus de 120 pays après son accord avec Nissan. «Le pire» de ce manque devrait être atteint au premier semestre, a indiqué Luca de Meo. «C'est concentré sur quelques fournisseurs (...) On ne peut pas espérer que ce soit résolu à court terme». 500.000 voitures ne seront pas produites à cause des pénuries, a confirmé le dirigeant.

Le groupe a cependant réussi à réduire ses coûts fixes de 2 milliards d'euros par an «avec plus d'un an d'avance» sur son plan, a souligné le DG.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement