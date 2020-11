Les effectifs luxembourgeois de la succursale de la Royal Bank of Luxembourg vont continuer à descendre en 2021. La faute à un nouveau plan social, non lié à la crise covid assure la direction de l'établissement.

Économie 2 min.

RBC se retire encore un peu plus du Grand-Duché

Les effectifs luxembourgeois de la succursale de la Royal Bank of Luxembourg vont continuer à descendre en 2021. La faute à un nouveau plan social, non lié à la crise covid assure la direction de l'établissement.

(pj avec Julie Edde) RBC Investor & Treasury Services, qui fait partie de la Royal Banf of Canada, va se lancer dans une nouvelle série de licenciements. L'information a été révélée, mercredi, par nos confrères de Luxtimes. De quoi laisser présager des heures sombres pour les effectifs encore en place au Luxembourg, dans la fameuse tour rouge à Belval.

Les baisses d'effectifs reprennent dans les banques Si 2020 apparaît comme une parenthèse, 2021 s'annonce comme une année mouvementée dans le secteur bancaire. Preuve en est les mouvements entamés au niveau mondial et européen des principaux acteurs. Le Luxembourg ne devrait pas échapper à la tendance.

L'entreprise a fait une proposition de mesures de réduction des coûts en Europe, qui comprendra «quelques pertes d'emplois», principalement au Luxembourg, selon un courriel qui a été envoyé au personnel par le directeur général de l'unité RBC basée à Londres, Francis Jackson.

Il n'y aurait pas de pertes d'emplois liées à ce plan avant 2021, selon les informations transmises. Mais, contactée, la firme a refusé de commenter le nombre de postes concernés. Reste que la nouvelle a surpris les cercles financiers du pays, alors qu'il y a quelques jours encore, le secrétaire général de l'Aleba, Laurent Mertz, assurait : «Pour le Luxembourg, à ce jour, nous n'avons pas d'informations concrètes sur une baisse des effectifs dans les établissements de la Place».

Encore un millier d'employés

«Ces changements sont alignés sur notre stratégie commerciale et ne sont pas liés à Covid-19», a déclaré une porte-parole de la RBC. «Dans la mesure du possible, les pertes d'emplois seront gérées par les baisses d'effectifs naturelles, du redéploiement et des départs en retraite.» La filiale de Belval de l'une des plus grandes banques canadiennes compte environ 1.000 employés permanents et contractuels, travaillant dans les services d'actifs, les services administratifs et les services informatiques pour des clients institutionnels mondiaux.

L'Aleba «craint d'autres plans sociaux» sur la Place Ayant obtenu «des conditions de départ acceptables» chez Kneip, le principal syndicat du secteur financier ne cache pas, mercredi, son pessimisme pour les mois à venir. «Des entreprises réfléchissent à sabrer dans leurs coûts», avance le président, Robert Mendolia.

Cette année, la société avait déjà supprimé 201 postes permanents au Luxembourg dans le cadre d'un programme de licenciement. Le chiffre d'affaires au niveau du groupe a diminué de 15% par rapport à 2019, pour atteindre 5,2 milliards d'euros à ce jour. La société gère 2.900 milliards d'euros d'actifs dans le monde entier.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.