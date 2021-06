Malgré les législations mises en place, la lutte contre la corruption et le financement du terrorisme reste encore et toujours d'actualité, indique le dernier rapport de la Cour des comptes européenne. Un phénomène qui représentait 1,3% du PIB des 27, soit 210 milliards chaque année.

Le blanchiment d'argent gangrène l'UE

Jean-Michel HENNEBERT

A en croire la Cour des comptes européenne, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme se révèle inefficace. Malgré les nombreuses réglementations mises en oeuvre au cours de la décennie écoulée, d'importantes failles demeurent, note le rapport spécial publié lundi qui fait état de plusieurs centaines de milliards d'euros suspects transitant par les banques européennes.

En cause, la fragmentation des responsabilités entre les différentes instances - Commission, Autorité bancaire européenne (ABE), Banque centrale européenne (BCE) - et l'application inégale et parfois insuffisante des directives par les différents Etats membres d'une législation définie comme «complexe». Centré sur le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire, le rapport pointe notamment du doigt l'absence de liste des pays présentant un risque élevé ou celle de statistiques actualisées destinées à évaluer l'ampleur du phénomène. Et son évolution.

Pour tenter de quantifier cette question, la Cour des comptes se fie donc aux données avancées par différents organismes. Ainsi, l'office des Nations unies contre la drogue et le crime estime entre 700 et 2.000 milliards d'euros les sommes blanchies chaque année au travers du système bancaire mondial, ce qui représenterait, à l'échelle de l'UE, 1,3% du PIB des 27, selon les estimations d'Europol. Soit l'équivalent de 210 milliards d'euros.

Si la BCE, en charge de la supervision des banques systémiques depuis 2014, devrait notamment accélérer l'échange d'informations entre les banques centrales nationales et la Commission améliorer son évaluation des risques des pays de l'UE, les principales critiques ont concerné l'ABE. Autorité indépendante chargée de garantir «l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement du secteur bancaire», cette dernière n'a signalé qu'un seul cas de violation du droit européen en matière de blanchiment de capitaux depuis 2010.

Et elle n'a engagé aucune enquête de sa propre initiative, celles mises en oeuvre faisant suite dans la plupart des cas à des informations divulguées par la presse. Pire, les membres de l'ABE accorderaient «un poids trop important aux évaluations des superviseurs nationaux et l'intérêt général de l'UE n'a pas été suffisamment pris en compte», assure Mihails Kozlovs, auteur principal du rapport, qui fait également état de lobbying auprès des membres du conseil de surveillance dont les décisions «pourraient avoir été influencées par des intérêts nationaux.»

Face à ces défaillances manifestes, les membres de la Cour des comptes plaident pour une réforme du système de surveillance afin de «remédier aux faiblesses identifiées et de surmonter la fragmentation». Un constat partagé par les dirigeants européens qui, fin 2020, plaidaient pour la mise en place d’un règlement européen unique et d'application directe ainsi que par la mise en place d'une nouvelle autorité européenne «dotée du pouvoir d'intervenir ponctuellement et d'assumer la surveillance à la place d'une autorité nationale de surveillance dans des situations exceptionnelles clairement définies».

Autrement dit, un nouveau superviseur qui doit disposer de pouvoirs de surveillance directs sur un nombre limité d’entités à haut risque et capable d'enquêter sur le terrain, mener des instructions et imposer des sanctions. Cette nouvelle entité doit être présentée dans le courant de l'année par la Commission. Pour mémoire, l'UE a adopté sa première directive anti-blanchiment en 1991 et sa dernière version date de 2018.

