Malgré un contexte difficile, la banque coopérative se dit satisfaite de ses résultats commerciaux de 2019. Parmi les moteurs de cette évolution, l'augmentation des dépôts des clients et la forte demande de prêts immobiliers.

Économie 2 min.

Raiffeisen poursuit sa croissance

Malgré un contexte difficile, la banque coopérative se dit satisfaite de ses résultats commerciaux de 2019. Parmi les moteurs de cette évolution, l'augmentation des dépôts des clients et la forte demande de prêts immobiliers.

ASdN avec Pierre Leyers - L'année 2019 aura été celle de la continuité. Dans un communiqué publié jeudi, Raiffeisen se dit ainsi «satisfaite du développement de ses activités», avec un total du bilan en hausse de 1,2% par rapport à l'exercice 2018, soit près de 8,9 milliards d'euros.



Des résultats que la banque coopérative explique notamment par l'augmentation des dépôts des clients. Raiffeisen enregistre en effet une hausse des dépôts de la clientèle non bancaire - tels que les services d'assurance ou la gestion de patrimoine - atteignant 7,8 milliards (+1,5%).

Un contexte toujours difficile

Une progression d'autant plus importante en ce qui concerne les dépôts des particuliers, avec une hausse de 5,3%, le compte d'épargne R-TOP étant très prisé des clients, du fait, selon la banque, de ses «conditions de rémunération attractives et une flexibilité totale». En revanche, les professionnels se sont montrés plus réticents (-5,3%), notamment en raison des taux d'intérêt négatifs.

Dans le même temps, les prêts aux ménages privés et aux clients institutionnels ont augmenté de 5,7%. Une croissance qui provient en majeure partie des prêts immobiliers aux clients particuliers, précise la banque dans son communiqué.

Alors que les taux d'intérêt toujours historiquement bas incitent peu les épargnants, la banque affiche toutefois une croissance de 2% de son résultat net d'intérêts, une hausse principalement liée à la croissance des volumes.



Un nouvel organe consultatif

Du côté des ressources humaines, Raiffeisen compte désormais 661 collaborateurs, fin 2019, soit onze salariés supplémentaires par rapport à l'année précédente. Un changement qui contribue notamment à l'augmentation des coûts d'exploitation de la banque (+5,9%). Au total, l'entreprise enregistre un bénéfice net de 17,4 millions d'euros, en baisse de 7,3 % par rapport à 2018.

L'année écoulée a par ailleurs été significative pour la banque Raiffeisen à deux égards. L'établissement, dont le siège se situe à Leudelange, a en effet simplifié sa structure, en achevant la fusion avec les 13 banques régionales restantes. Et pour renforcer sa «philosophie coopérative», Raiffeisen s'est doté d'un organe consultatif composé d'une vingtaine de membres, avec pour missions de «donner des impulsions» au conseil d’administration et être le porte-parole de la clientèle et de ses plus de 36.800 membres.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.