En charge du dossier de l'Exposition universelle de Dubaï, Maggy Nagel livre les idées directrices qui animeront le «Pavillon du Luxembourg» pendant six mois en 2020.

«Raconter le Luxembourg à travers les cinq sens»

(DH avec Marco Meng) - Le Luxembourg a été un des premiers pays à signer le contrat de participation à l'Exposition universelle de Dubaï. En charge du dossier «Pavillon du Luxembourg» depuis 2016, Maggy Nagel (DP) souligne aussi, et non sans fierté, que le Grand-Duché a été de toutes les expositions universelles depuis 1851, date de la création de cette vitrine technologique, industrielle et artistique.

«Dubaï est notre 24e participation et nous attendons entre 12.000 et 17.000 visiteurs par jour. C'était donc un défi de réfléchir à ce que nous pouvons montrer dans notre pavillon et comment motiver les gens à le visiter», commente l'ancienne ministre de la Culture et du Logement.

Dans les Emirats arabes unis, 400 hectares sont dédiés à l'aménagement des structures de l'Exposition Universelle. Parmi ces constructions flambant neuves, 4.000 m2 sont réservés au pavillon luxembourgeois qui, sous forme de «storytelling», déclinera les cinq thèmes que le pays a choisis pour se présenter: la diversité, la connectivité, l'esprit d'entreprise, la durabilité et le recyclage.

Le Grand-Duché ne manquera pas non plus de faire la part belle à ses atouts touristiques. «Les visiteurs pourront, par exemple, se promener virtuellement à travers le Mullerthal. Nous voulons raconter au monde l'histoire du Luxembourg à travers les cinq sens, gastronomie comprise. Nous présenterons également certains aspects de l'art luxembourgeois», indique encore la responsable.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le plan de l'exposition de l'Exposition universelle 2020. Document: EXPO 2020 DUBAI Les travaux en cours à Dubaï. Photo: Marco Meng Les travaux en cours à Dubaï. Photo: Marco Meng Les travaux en cours à Dubaï. Photo: Marco Meng

L’équipe travaillant avec la Commissaire générale du Luxembourg se compose de quatre chevilles ouvrières, mais ce sont plus d’une centaine de personnes qui sont impliquées dans tous les groupes de travail. La Chambre de Commerce, SES et Post Luxembourg sont aussi parties prenantes et contribuent à hauteur de 7,5 millions d'euros au projet dont le budget maximal, fixé par le gouvernement, se hisse à 32 millions d'euros.

Par ailleurs, 40 employés seront affectés au pavillon luxembourgeois pour les six mois que durera l’exposition, du 20 octobre 2020 au 3 avril 2021.