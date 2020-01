L'ancienne Kredietbank Luxembourg a troqué depuis jeudi son nom pour celui de «Quintet Luxembourg». Au niveau paneuropéen, le groupe s'intitule désormais «Quintet Private Bank».

Quintet prend la succession de KBL

(ER avec M.A.) - Un nouveau logo, figurant cinq anneaux entremêlés, accompagne la redénomination. Pour en expliquer le sens, ses concepteurs usent de la sémiologie et puisent dans la symbolique: «Inspiré par l'universalité de la musique et reflétant la démarche partenariale du groupe, le nom Quintet est le symbole des cinq sens et des cinq doigts de la main – combinant le chiffre féminin deux et le chiffre masculin trois, représentant tous les êtres humains», détaille la banque dans un communiqué.

Cette nouvelle identité d'entreprise intervient toutefois dans un contexte de «changement important de stratégie et de diversification d'activités», précise Nicholas Nesson, le chargé de communication de Quintet Private Bank. L'établissement financier a également rappelé que «les filiales du groupe implantées de longue date sur d'autres marchés continueront d'opérer sous leur marque actuelle – chacune d'entre elles sera identifiée comme une banque privée Quintet». Parmi elles, Merck Finck (Allemagne) ou encore Puilaetco (Belgique et Luxembourg).

Expansion en vue

A l'avenir, le groupe compte en effet poursuivre son expansion géographique en Europe: outre la signature, en août dernier, du rachat des activités de la banque privée de Suisse Bank am Bellevue, Quintet envisage aussi l'ouverture d'une entité au Danemark. Le démarrage opérationnel des deux sites reste soumis au feu vert des régulateurs. A partir de ses hubs, le groupe compte capter de nouveaux clients sur ses marchés domestiques et extra-européens: en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

Il prévoit également d’élargir ses métiers de crédit et de produits alternatifs, et d'investir dans la technologie. Fondée en mai 1949, la société de gestion patrimoniale opère dans une cinquantaine de villes européennes, à partir de son siège luxembourgeois. Depuis 2011, elle appartient à Precision Capital, un holding bancaire contrôlé par la famille qatari Al Thani. Elle compte 2.000 salariés, dont 800 au Luxembourg. Elle gère actuellement un portefeuille de 80 milliards d'actifs.