Quintet met fin à son aventure suisse

Moins d'un an et demi après avoir ouvert sa filiale à Zurich, l'ancienne KBL annonce fermer l'entité. 87 emplois sont menacés dans un contexte de difficultés du groupe basé au Luxembourg

(tb avec Marco Meng) - L'expansion suisse de Quintet Private Bank n'aura pas fait long feu. Dix-sept mois après l'ouverture de sa filiale à Zurich, le groupe basé au Luxembourg annonce l'arrêt de son activité. Et donc des 87 salariés présents sur place, selon nos confrères du Luxemburger Wort.

Quintet plombée par sa stratégie d'expansion L'ancienne KBL affiche une perte nette de 43,7 millions d'euros pour l'année 2019. Les dépenses élevées consacrées à des acquisitions à l'étranger pèsent en effet sur le bilan de la banque privée.

Officialisée mardi matin auprès du personnel, l'annonce est suivie de négociations pour déterminer les conditions de leur départ et si la filiale sera vendue ou liquidée. «Une fois les discussions finies et à condition d'obtenir les autorisations des autorités de contrôle, nous déciderons sur quand et comment l'arrêt s'effectuera», assure Quintet.

Née de la volonté d'expansion de la banque, la filiale suisse gère des actifs à hauteur de 1,85 milliard d'euros, soit l'équivalent de 2% de l'ensemble des avoirs du groupe. Lancée en mai 2020, l'implantation devait être une «étape clé» dans le développement de la banque, mais la pandémie est venue freiner les ambitions du groupe. Outre le départ de nombreux dirigeants, l'entité a subi des pertes financières importantes. De l'ordre de 20,3 millions d'euros en 2020.

Quintet élargit son périmètre d'action à la Suisse Déjà active dans six pays européens, la banque privée basée au Luxembourg, annonce lundi avoir finalisé l'acquisition de Bank am Bellevue, spécialisée dans la gestion de fortune. Une opération qui intervient moins de deux mois après le décès de son CEO, le Suisse Jürg Zeltner.

La banque rassure que la fin de l'entité suisse ne provoquera «pas d'impact sur les activités, les clients et les salariés de Quintet de l'Union européenne ou en Grande-Bretagne». Quintet Private Bank emploie en tout 2.000 personnes, dont près de 700 salariés au Luxembourg et gère un portefeuille de 85 milliards d'actifs.

