Quintet élargit son périmètre d'action à la Suisse

Déjà active dans six pays européens, la banque privée basée au Luxembourg, annonce lundi avoir finalisé l'acquisition de Bank am Bellevue, spécialisée dans la gestion de fortune. Une opération qui intervient moins de deux mois après le décès de son CEO, le Suisse Jürg Zeltner.

(Jmh) - La stratégie d'expansion de Quintet prend peu à peu forme. Depuis lundi, la banque privée opère officiellement en Suisse, après l'approbation du rachat de Bank am Bellevue, réalisé en août 2019. Une banque qui employait 22 personnes et gérait un portefeuille de 1,6 milliard d'euros d'actifs au moment du rachat.

Dirigée par Emmanuel Fievet, actuel membre du comité exécutif du groupe Quintet et ancien CEO et Head of international private banking chez Edmond de Rothschild, l'entité helvète emploie «environ 40 personnes» à Zurich à l'heure actuelle. Mais devrait croître dans l'avenir, le communiqué officiel assurant vouloir «doubler ses effectifs actuels dans les douze prochains mois».

«Le lancement de Quintet en Suisse est une étape clé pour notre entreprise», assure de son côté Jakob Stott, nouveau CEO de Quintet Private Bank en remplacement de Jürg Zeltner, décédé fin mars 2020 à l'âge de 52 ans. Cette arrivée en Suisse doit précéder l'ouverture d'une autre succursale au Danemark, attendue «dans le courant de l'année», selon les informations publiées lundi.

Pour mémoire, la stratégie déployée par Quintet consiste à capter de nouveaux clients, les fameux «ultra-high-net-worth-individuals» non seulement sur ses marchés domestiques mais aussi en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie à partir de ses hubs. Que ces derniers soient implantés en Allemagne, au Luxembourg ou au Royaume-Uni.

Fondée en mai 1949, la société de gestion patrimoniale opère dans une cinquantaine de villes européennes, à partir de son siège luxembourgeois. Depuis 2011, elle appartient à Precision Capital, une holding bancaire contrôlée par la famille qatari Al Thani. Elle compte 2.000 salariés, dont 800 au Luxembourg. Elle gère actuellement un portefeuille de 80 milliards d'actifs.

