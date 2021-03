Le comité de conjoncture, réuni lundi, a décidé de permettre à quelque 4.280 entreprises de bénéficier des dispositions particulières en vigueur jusqu'au 30 juin prochain. Un chiffre en recul par rapport au mois précédent.

Quelque 31.500 salariés en chômage partiel en avril

(Jmh) - La générosité de l'Etat en matière de chômage partiel se maintient. Si les dispositifs de soutien actif aux secteurs les plus impactés par la crise resteront en vigueur jusqu'au 30 juin prochain, les ministères de l'Economie et du Travail restent généreux dans l'octroi d'aides, puisqu'ils ont validé, ce lundi, un peu plus de neufs dossiers sur dix introduits.

Réuni ce lundi, le comité de conjoncture a ainsi validé favorablement 4.276 des 4.323 demandes introduites pour le mois d'avril. Un taux similaire à celui enregistré pour le mois de février, selon les données publiées lundi. Au total, ce devrait être quelque 31.520 salariés qui se retrouveront en chômage partiel le mois prochain.

Début mars, Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail, rappelait que depuis le début de la crise, pas moins de 151.320 personnes avaient bénéficié de ce dispositif dont le coût a varié «entre 8 et 49 millions d'euros» par mois. Les secteurs les plus touchés, étaient, sans surprise, le commerce, la construction et l'Horeca.

