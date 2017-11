(pso) - «Les professionnels du secteur financier (PSF) se croient dans leur grande majorité pris dans la tempête parfaite (perfect storm)», résume Raphaël Charlier, associé du cabinet d'audit et de conseil Deloitte, lors d'une conférence dédiée ce mardi au Mudam. L'animateur-en-chef de l'événement réagit aux propos de l'expert juridique de l'association des banquiers luxembourgeois (ABBL). Selon Alain Hondequin, les PSF que sont les gérants de fortune (entreprises d'investissement selon la désignation officielle), les domiciliataires ou family offices (PSF spécialisés) ainsi que les agents de communication à la clientèle ou administratifs (PSF de support) sont «confrontés aux mêmes défis que les banques».

10 fois moins nombreux en 1995



Le sujet compte pour la place financière. 26.030 personnes travaillent dans les établissements de crédit luxembourgeois (selon les chiffres enregistrés à la fin du mois de septembre). Les PSF dans leur ensemble occupent 15.442 personnes. Les PSF de support en emploient 9.218 (60%), les PSF spécialisés 3.787 (25%) et les entreprises d'investissement 2.278 (15%). Les PSF représentent 34% de l'emploi total de la place financière (45.908 personnes). En 1995, les effectifs des PSF étaient dix fois moindres. Ils progressent alors que ceux des banques reculent sur les huit dernières années post-crise. Fait saillant depuis 2011, l'emploi augmente alors que le nombre de PSF recule.

Mifid, GPDR et cie



La tendance tient principalement à une réglementation accrue. «13% des employés sont liés à la conformité», explique M. Hondequin. Parmi les gros dossiers sur la table des responsables «compliance», comme on les désigne dans le jargon: la directive européenne Mifid deuxième du nom sur les instruments du marché, l'adaptation au règlement général sur la protection des données (plus connu sous son sigle anglais GDPR) et la possibilité pour les banques d'externaliser les services informatiques à l'étranger.



La régulation Mifid II impose notamment une plus grande transparence des rémunérations des intermédiaires (les PSF) entre la banque et le client final. GPDR impose la désignation d'un responsable de la gestion des données de la clientèle dans la chaîne des intervenants. L'autorisation offerte aux banques de faire appel à des sociétés étrangères pour prester des services élargit le périmètre de concurrence pour les PSF locaux. L'auditoire du Mudam ne s'émeut toutefois pas plus que ça des perspectives. «Tout défi peut être transformé en opportunité» tranche-t-on sur scène. Selon les données de la CSSF émises au 31 juillet, les PSF dans leur ensemble affichent un résultat provisoire de 331 millions d'euros, «tendance plutôt positive» qui laisse Deloitte espérer.