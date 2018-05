Protection des données: le casse-tête des entreprises

Le nouveau règlement européen sur la protection des données n'est pas encore entré en vigueur que les géants du net le contournent déjà. Les entreprises multiplient les efforts pour être en règle. Le prix à payer serait souvent trop élevé.

«Gardez à l'esprit que forcer les utilisateurs à consentir à un suivi pour avoir accès à un service se répand comme une traînée de poudre. En contradiction avec le GDPR («General Data Protection Regulation») qui dit que le consentement doit être donné librement‘, ceux-ci doivent être explicitement bannis». Viviane Reding a raison.



Dans un tweet, jeudi 5 mai, l'ex-commissaire européenne à la Société de l'information dénonce la pratique de géants d'internet qui ne s'embarrassent pas de détails: ou bien le consommateur accepte le transfert potentiel de ses données, ou bien il n'aura plus accès aux services. De la même manière que les consommateurs avaient déjà laissé libre accès à leurs données dans de nombreuses situations, ils valident et passent à autre chose, ruinant le dispositif censé les protéger.

C'est une menace que la présidente de la Commission nationale de la protection des données (CNPD), Tine Larsen, reconnaissait récemment, au cours d'une des nombreuses conférences ou événements auxquels elle a accepté de participer pour préciser les contours du règlement.

Tant bien que mal, les géants font des gestes pour calmer les polémiques. Le 1er mai, lors de la conférence des développeurs, le p.-d.g. de Facebook a annoncé la mise à disposition d'un outil, baptisé «clear history» (effacer votre historique) comme celui des sites de recherche comme Google. Avant, dans la phrase suivante, de menacer ceux qui l'utiliseraient d'«avoir une expérience d'utilisation nettement moins intéressante». Pour deux raisons: parce que Facebook ne pourrait plus adapter les contenus qu'elle rend visibles et parce que l'utilisateur devrait à chaque fois remettre son login et son mot de passe.

A Luxembourg, les cabinets d'avocats, les petites PME, les médecins et autres commerçants sont bien loin de tout cela, entre courriers électroniques de renouvellement des conditions d'utilisation et proposition de «spécialistes» qui vendent du rêve. Parfois, certains promettent d'être «compliance avec le GDPR en une heure» pour des tarifs très variables. La présidente de la CNPD a rappelé que le processus ne pouvait pas être réglé en si peu de temps, qu'il serait ouvert et amené à évoluer avec la CNPD.

C'est d'ailleurs là que tout doit commencer. La commission a mis en place un dossier spécial sur son site ainsi que le très utile «GDPR compliance support tool» pour savoir où une entreprise doit travailler pour être en règle.

Les quatre choses à avoir en tête

La Commission nationale de la protection des données (CNPD) est toujours le point central où une entreprise doit s'informer. Comme le site internet de la CNPD le propose, les sociétés doivent d'abord mener un travail d'audit, en interne, des données qu'elles manipulent.

Un responsable de traitement chef d'orchestre

Une «entreprise» – cela vaut pour les autorités publiques, les services et tout autre organisme qui traite des données – doit commencer par désigner un «responsable du traitement», chargé de préparer la conformité au règlement européen. Son rôle est de veiller à ce que les données soient traitées de manière licite, loyale et transparente dans un but précis et explicite et pour une durée donnée. Il assure aussi la mise à jour des données et leur sécurisation. Il doit aussi avoir des documents de procédure qui permettront de montrer son travail et sa bonne foi. Il doit veiller à ce que les sous-traitants présentent des garanties suffisantes et que les contrats écrits contiennent des clauses de confidentialité.

Face à l'amende administrative qui peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial en cas de violation – qui ne seront pas appliquées au Luxembourg sauf cas grave –, le responsable du traitement doit notifier toute violation dans les 72 heures, informer la personne concernée si cela porte atteinte à ses droits et libertés et effectuer une analyse d'impact. Il doit aussi avoir prévu des «copies» pour rétablir la disponibilité des données en cas de besoin ou d'incident et mettre en place une procédure pour tester, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité de son dispositif.

Un registre des activités de traitement

Dès que l'entreprise ou l'organisation compte plus de 250 salariés ou si son activité présente un risque pour les droits et libertés ou si le traitement n'est pas occasionnel ou sur des données particulières comme celles portant sur les condamnations pénales par exemple, un registre spécifique doit être créé.

Le registre doit comporter le nom du responsable du traitement et de son remplaçant, du DPO quand il y en a un et du sous-traitant si la société ne s'occupe pas de cette question directement. Il doit indiquer les finalités du traitement et leur base légale, les catégories de personnes et de données qui y figurent, les destinataires des données, les délais prévus pour l'effacement et lesmesures de sécurité et d'organisation prévues pour faire face à cette question. Le sous-traitant a les mêmes obligations que le responsable du traitement. Là encore, on voit les géants tenter de s'affranchir de leurs obligations européennes. Google a ainsi annoncé qu'elle considérait que les données qu'elle utilisait devaient déjà être protégées par quelqu'un d'autre et qu'il était donc inutile, à ses yeux, d'ajouter une nouvelle couche.

Un «DPO» dans trois cas

Le responsable du traitement ne suffit pas dans trois cas: quand le responsable du traitement est une autorité ou un organisme public, quand il traite des données qui nécessitent un suivi régulier et systématique à grande échelle et quand il traite à grande échelle des catégories de données particulières. L'organisation doit alors désigner un «délégué à la protection des données» (DPO) dont la mission est de conseiller le responsable du traitement et ses salariés, de contrôler le respect de l'application de la législation à tous les niveaux, de donner des conseils sur l'analyse d'impact et d'être l'interlocuteur de la CNPD.

Le DPO ne peut pas être n'importe qui: soit salarié du responsable du traitement ou indépendant lié par un contrat de service, il doit avoir les ressources nécessaires et l'accès aux données et au traitement. Complètement indépendant du responsable du traitement, il rapporte directement au niveau le plus élevé de la société et ne peut pas être pénalisé par le responsable du traitement. Soumis au secret professionnel, il doit éviter tout conflit d'intérêt