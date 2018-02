(ChB) - Le Statec, qui publie désormais ses projections à moyen terme en début d'année, annonce que l'économie luxembourgeoise devrait continuer à évoluer très favorablement dans le contexte d’une zone euro qui a surpris agréablement l’ensemble des prévisionnistes en 2017.

En se basant sur une hypothèse de croissance en zone euro de 2 à 2,5% cette année et l’année prochaine, ainsi que sur une évolution très favorable de l’indice boursier européen, le Statec établit un scénario d’expansion équilibrée et soutenue pour l’économie luxembourgeoise. Cette dernière devrait pouvoir croître d’environ 4,5% cette année et en 2019.

Un ralentissement attendu en 2020

A moyen terme, un ralentissement interviendrait, sur fond de hausse des taux d’intérêt et d’essoufflement général du cycle, ramenant la croissance luxembourgeoise à environ 3% d’ici 2022.

L’expansion bénéficierait à l’ensemble des secteurs, serait marquée par un environnement non inflationniste et verrait le chômage descendre jusqu’à 5% en moyenne annuelle.

L’écart de production ou "output-gap" redeviendrait positif dès 2019, alors que le Statec estime la croissance potentielle dans une fourchette allant de 3 à 3,5%.

Parmi les principaux risques, qui n’ont pas été intégrés dans le scénario central, il convient de mentionner une hausse de l’inflation plus précoce et plus forte qu’actuellement anticipée par les marchés, amenant les banques centrales à une sortie plus rapide de la politique monétaire accommodante.