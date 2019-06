L'Institut national de la statistique et des études économiques indique jeudi que le pouvoir d’achat devrait légèrement augmenter avec notamment l’instauration de la gratuité des transports publics.

Prochaine tranche indiciaire attendue fin 2019

(DH avec Pierre Leyers). - L’économie luxembourgeoise fait preuve de prudence dans un environnement mondial de plus en plus conflictuel. Le Statec prévoit une croissance de 2,6% en cette année 2019.

Dans un environnement international marqué, entre autres, par le bras de fer commercial entre les Etats-Unis et la Chine, l'économie luxembourgeoise peut toutefois sortir son épingle du jeu et le Statec ne révise ses prévisions économiques que très légèrement à la baisse. C’est ainsi qu’une croissance de 2,6% est attendue alors que les prévisions initiales pour l'automne 2018 étaient de 3%.

Une croissance comprise entre 2,7% et 3,3% est indiquée pour les années 2019 et 2020. Et, bien entendu, la conjoncture internationale fera pencher la balance dans un sens ou dans un autre, comme l’a déclaré jeudi la présentation de la «Note de conjoncture 1/2019».

Si la croissance est de 3,4%, alors qu’elle était de 3,7% en 2018, le marché du travail devrait afficher un léger recul. En 2020, et toujours selon les prévisions du Statec, la croissance ne devrait être que de 3%.

L'inflation reste faible

D’autre part, le taux de chômage devrait rester à un peu plus de 5% cette année. Depuis janvier, le Statec a noté une légère augmentation qui doit encore être affinée par les chiffres.

En ce qui concerne l'inflation, elle devrait fluctuer entre 1,5% et 2% au cours des prochains mois. Selon les statisticiens, la prochaine tranche indiciaire devrait être déclenchée au quatrième trimestre 2019.