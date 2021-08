Compte-tenu de la remontée du cours du baril, le Statec revoit à la hausse son pronostic pour l'inflation 2021. Celle-ci pourrait atteindre les 2,2% sur douze mois.

L'inflation luxembourgeoise va carburer au pétrole

Voilà qui pourrait avancer le déclenchement de l'index au dernier trimestre 2021. Selon le Statec, la courbe des prix devrait grimper plus fort que lors de ces dernières prévisions. Si en mai dernier, l'institut de la statistique estimait que l'année enregistrerait une inflation de +2%, ce mercredi un nouveau bulletin vient réviser le taux à... +2,2% dans un «scénario moyen».

Le coût de la vie bat des records au Luxembourg Les prix de l'immobilier au Grand-Duché sont les plus élevés du continent européen, à en croire le dernier rapport d'Eurostat qui indique que le pays se classe presque au niveau de la Norvège, du Danemark et de la Suisse.

Et la cause n'est pas à chercher côté luxembourgeois, mais plutôt du côté des producteurs de pétrole. En effet, avec le redémarrage de l'activité mondiale, les cours du Brent n'ont cessé de grimper ces derniers mois. Et le mouvement va se poursuivre sur la seconde partie de l'année, envisagent les économistes. Une mauvaise nouvelle pour nombre d'industriels, mais aussi pour les ménages.

Ceux-ci ont notamment pu vérifier à la pompe que les prix affichés au Grand-Duché étaient les plus hauts sur les huit dernières années... Ainsi, diesel ou sans-plomb ont augmenté de plus de 50% en quinze mois!

Cette «pression haussière» des produits pétroliers pèsera donc lourd dans le panier de la ménagère. Et, alors que d'autres matières tendent à se faire rares (dans le domaine de la construction notamment) et donc plus coûteuses, le Statec ne peut que présumer d'une inflation plus forte que prévue. La levée graduelle des restrictions et un possible déclenchement de l'index à l'automne («stimulant les prix de certains services») confortant cette tendance inflationniste.

En juin dernier, le Statec avait estimé la hausse globale des prix à +0,3% en un mois.

