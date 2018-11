Le directeur général de Post avait promis d'expliquer mercredi soir pourquoi Join intéresse l'opérateur historique. Claude Strasser a tenu parole, démentant que 100 millions d'euros soient perdus.

Économie 6 min.

Pourquoi Join intéresse Strasser et Post

Thierry LABRO Le directeur général de Post avait promis d'expliquer mercredi soir pourquoi Join intéresse l'opérateur historique. Claude Strasser a tenu parole, démentant que 100 millions d'euros soient perdus.

La conversation commence par un démenti. Formel. Post n'a pas perdu 100 millions d'euros dans l'aventure Join.

«Join ne se résume pas à un chiffre basé sur les comptes annuels. Il y a bien d'autres dimensions et niveaux sur lesquels il faut le voir», explique le directeur général de Post mercredi soir au téléphone.

«Join est un MVNO», un mobile virtual network operator, «et n'a pas son propre réseau. C'est-à-dire, il est un client de Post et a généré 20 millions d'euros de chiffre d'affaires chez Post. C'est une recette pour Post Luxembourg, qui détient le réseau par Post Technologie. Ces 20 millions, dans tous les comptes que j'ai regardés aujourd'hui, je ne les vois pas. Par contre, ils sont bien inclus dans les comptes consolidés.»

Une plate-forme moderne à plus de 25 millions d'euros

Ensuite, poursuit Claude Strasser, «si les experts disent aujourd'hui qu'en 2013 on savait vers quoi le roaming allait évoluer, nous étions dans une grosse incertitude sur le sujet à ce moment-là. Notre idée, au début 2014, était d'installer sur le marché luxembourgeois une deuxième marque pour le groupe et un quatrième opérateur. Si Post est toujours au-delà de 50 % du marché luxembourgeois aujourd'hui, c'est probablement lié. Mais le marché serait différent. Si nous, en tant que premier opérateur, on réagit tout de suite à toute évolution de prix et le roaming était une source d'incertitude, on obtient un boom pour mieux gérer le marché. Demandez donc à Tango et Orange comment ils ont apprécié l'annonce de l'arrivée de cet opérateur... Je maintiens que ce n'était pas un investissement stupide.»

Join coûte cher à Post L'aventure Join (du nom de l'opérateur télécom alternatif), qui se terminera en Belgique cette année, a-t-elle coûté 100 millions d'euros à Post? «No comment», dit son directeur général, Claude Strasser.

«Mais l'élément le plus important pour moi est la vraie valeur des infrastructures informatiques de Join», assure M. Strasser.

L'opérateur alternatif a investi de 25 à 30 millions d'euros dans une plate-forme unique, qui offre à la fois de la puissance et de l'agilité pour faire face à des besoins de clients de plus en plus importants. «Par exemple, quand vous avez un abonnement à 20 gigas d'Internet mais que vous prenez une option pour un giga supplémentaire aux Etats-Unis, derrière, il y a une gestion très compliquée d'un point de vue technologique», explique le directeur général de Post.

La plate-forme de Join a été «copiée» et adaptée pour l'opérateur historique qui a justement commencé à l'utiliser le mois dernier. «Gérer ces questions de communication, de data, de SMS, d'appels en temps réel, pour des centaines de milliers de clients devient beaucoup plus efficace. C'est un levier pour nous! L'effet à terme, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais on est très satisfait.»

Les clients belges «vendus» à Telenet

Le 27 janvier 2014, lors de la conférence de presse de lancement des offres de Join, dans la cave du magasin de la place Guillaume II, les trois fondateurs espéraient attirer 50.000 clients à court terme, et 200.000 sur quatre ans dans une zone de dix millions d'habitants; ils disaient le projet est dimensionné pour 50 millions de clients depuis le Luxembourg.

Quatre ans plus tard, Join comptait 25.000 clients au Luxembourg et 20.000 en Belgique.

Comptait parce que la société belge sera abandonnée en fin d'année. «En Belgique, Join utilisait le réseau de Telenet. C'est à eux que nous avons vendu notre base de clients. Ce n'est pas un succès commercial mais cela a de la valeur. Lors de nos discussions avec Didier Rouma, le nouveau directeur général de Join depuis février, nous avons évalué les risques et il ne nous paraissait pas très malin d'aller livrer bataille sur un marché belge aussi concurrentiel qu'instable.»

Le directeur général de l'établissement public, détenu à 100 % par l'Etat, écarte toute idée de faillite et le porte-parole de Schneider toute intervention du ministre ou du ministère. «Nous sommes l'actionnaire unique et l'insolvabilité n'est vraiment pas d'actualité», dit M. Strasser. «Aujourd'hui, on ne peut pas faire le bilan. Dans cinq ou dix ans, on pourra faire le point. C'est curieux de sortir ces infos au moment où on a repris le contrôle de la société. Les choses vont dans le bon sens avec une rapidité de décision et des efforts de restructuration remarquables».

Jusqu'à effacer des pertes de 58 millions d'euros? C'est une question. Les prochains bilans financiers en donneront une première idée.

Schneider finit par répondre Claude Wiseler, Diane Adehm et Laurent Mosar venaient tout juste de se plaindre, mercredi après-midi, au cours d'une nouvelle conférence de presse, que le ministre de l'Economie ne répondait pas à leurs questions sur les 12 millions d'euros d'argent public perdus dans Planetary Resources ou les 100 millions d'euros, d'argent public aussi, qui auraient été dépensés par Post pour Join qu'Etienne Schneider a répondu sur le premier thème. Le Luxembourg, par la sàrl SAMM, créée par la SNCI, est sorti de la société de l'espace Planetary Resources officiellement le 22 octobre, indique le ministre. La procédure interne qui a abouti à la perte de 11,98 millions d'euros a commencé le 5 octobre, le contrat a été signé le 12 octobre et le conseil d'administration de la banque publique a été informé le 25 octobre de la sortie officielle. Au cours de la conférence de presse, M. Mosar a exhibé une copie de l'acte par lequel Planetary Resources a été enregistrée... au Delaware, Etat américain bien connu pour ses conditions extrêmement favorables aux sociétés. «C'est incroyable de voir que le Luxembourg décide d'investir dans une société enregistrée dans un des plus gros paradis fiscaux, en 2016, trois mois après le scandale des Panama Papers. Je serai curieux de savoir ce qu'en pensent les collègues de M. Schneider, comme Dan Kersch ou Franz Fayot... Et les Verts, le savent-ils? Qu'en pensent-ils?» Les trois députés, qui ignoraient à ce moment-là que le ministre allait répondre sur une question, insistent pour que le ministre de l'Economie réponde en temps et en heure et de manière précise, voire soit convoqué devant la conférence des présidents avec le directeur général de Post pour parler du cas «Join» ou encore que le vice-Premier ministre ne puisse plus être ministre s'il ne permet pas aux députés d'exercer correctement le contrôle de l'action du gouvernement. Mais le ministre est-il aussi mauvais élève que les trois députés le disent? Sur les années 2017-2018 et 2018-2019, 149 questions lui ont été posées (85 pour l'Economie, 14 pour la Défense et 50 pour la Sécurité intérieure), le ministre a dix réponses en retard, dont neuf qui lui ont été posées depuis les élections législatives. Neuf depuis hier et sa réponse sur Planetary Resources, à la quatrième question sur le sujet depuis juin. Les trois premières avaient fait l'objet d'une réponse groupée le 12 novembre, réponse longue et encore trop imprécise au goût des députés du CSV.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.