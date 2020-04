Les entreprises artisanales qui seront sur le pont ce lundi, jour de la première phase du déconfinement, peuvent gratuitement se procurer des kits de protection buccale. La fourniture de ces masques commence ce vendredi sur le parking E de l'aéroport du Findel.

Pour les artisans, la distribution débute ce vendredi

(DH) - Ce lundi 20 avril, et comme annoncé par le gouvernement, la première phase de déconfinement sera effective. Pour conjuguer impératifs de santé publique et aspects économiques, une protection buccale sera obligatoire pour tout le monde lorsqu'une distance de protection de deux mètres ne pourra pas être respectée.

Dans une première phase, c'est l'armée, de concert avec la Chambre des métiers, qui organisera la distribution des masques pour toutes les entreprises du secteur de l'artisanat qui sortent du confinement ce lundi. La distribution d'un kit gratuit de cinq masques par salarié est effectuée sur le parking E de l'aéroport du Findel, les vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 avril, de 9 à 18h, via un système de drive-in.

Toutes les entreprises artisanales concernées pourront être pourvues en masques mais la présentation d'une preuve de leur qualité d'artisan et/ou du lien avec l'entreprise (copie de la carte d'artisan, d'une copie de leur autorisation d'établissement valables ou autres) est obligatoire.

Pour des raisons organisationnelles et des contraintes sanitaires, les entreprises sont priées de venir retirer dans la mesure du possible leurs masques en fonction d'un calendrier déjà établi. C'est ainsi que les entreprises dont la dénomination commence par les lettres A à J doivent se présenter ce vendredi; celles par les lettres K à P samedi 18 avril, et celles de Q à Z dimanche 19 avril. Les entreprises n'ayant pu se présenter lors de ces trois jours ont la possibilité de retirer les kits le lundi 20 avril.

