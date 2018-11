L'opérateur historique devra assurer la couverture en 5G entre les trois pays que sont la France, l'Allemagne et le Luxembourg.

Post retenue pour le «triangle automobile»

Le gouvernement a annoncé hier que la Commission européenne a retenu Post pour fournir la 5G «dans le cadre du projet de recherche européen 5GCroCo (5G Cross-Border Control) pour fournir la couverture 5G de la section luxembourgeoise du tronçon d’autoroute reliant Metz, Merzig et le Grand-Duché en vue de réaliser des tests grandeur nature de la technologie 5G appliquée aux besoins de la conduite autonome et connectée.

Impliquant plusieurs grands acteurs européens du secteur automobile et des communications mobiles, le projet portera sur trois cas d’étude concrets: la conduite à distance, la génération et la diffusion en temps réel de cartes en haute définition ainsi que l’évitement anticipé de collisions.»



Doté d’un budget de 17 millions d’euros, dont 13 millions seront financés directement par la Commission européenne, le projet 5GCroCo regroupe au total 24 partenaires européens originaires de six pays de l’UE.

Premiers tests l'an prochain

Les premiers tests sont prévus en 2019. Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) est aussi impliqué dans la stratégie européenne de 5G: responsable de la gestion globale de la qualité du projet 5G-MOBIX (5G for cooperative & connected automated MOBIility on X-border corridors) qui est coordonné par l'association européenne pour les systèmes de transport intelligents (Ertico), le LIST interviendra également sur les aspects réseau et simulation routière, notamment en étudiant l'impact de la topologie routière sur la connectivité des réseaux afin de formuler des recommandations sur les stratégies de déploiement et de positionnement des antennes.

L’Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT) de l’Université du Luxembourg est chargé dans le cadre du projet 5G-MOBIX de promouvoir la recherche sur la mobilité coopérative, connectée et automatisée ainsi que les résultats qui en découlent afin d’accroître l’impact du projet dans l‘UE, la Chine, la Corée et au-delà. Le SnT participe aux activités de normalisation et aux discussions sur l'attribution des fréquences pour les véhicules autonomes, connectés et coopératifs.

Le SnT est également impliqué dans l'évaluation de l’impact commercial et sociétal des résultats du projet et des applications démontrées dans les corridors transfrontaliers 5G européens et les sites d'essais.

Dans le cadre du projet 5G-DRIVE, le SnT est responsable des activités portant sur l’évaluation et la vérification des vulnérabilités des communications véhiculaires dans le contexte de la conduite connectée, en étudiant ce que la blockchain peut apporter.

