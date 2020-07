Le groupe Post s'affirme une nouvelle fois comme le premier employeur privé du pays, suivi des CFL et de Cactus, comme l'indiquent ce mardi les données publiées par le Statec. Alors que ArcelorMittal se maintient dans le haut du tableau, Amazon émerge dans le top dix.

Post reste le leader de l'emploi, Amazon grimpe

Maurice FICK

D'une année sur l'autre, la liste des principaux employeurs du Luxembourg reste quasi inchangée en tête de classement comme le montrent bien les chiffres des effectifs au 1er janvier 2020, révélés ce mardi par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Post Luxembourg, qui a récemment affiché des résultats 2019 «remarquables», affirme sa position de premier employeur national, hormis évidemment l'Etat et la Ville de Luxembourg qui n'entrent pas dans ce classement.

Post Luxembourg affiche des résultats «remarquables» Le premier employeur du pays a enregistré en 2019 une augmentation de 4,2% de son chiffre d'affaires, atteignant 862 millions d'euros. La division postale et celle des télécommunications sont florissantes, ce, grâce à la numérisation.

Le groupe de télécommunication qui se renforce dans la gestion des données, emploie désormais 4.650 employés, soit 110 de plus qu'un an auparavant. Même tendance pour la société nationale des chemins de fer qui a embauché 150 personnes de plus pour passer la barre symbolique des 4.500 employés en début d'année et le troisième employeur du pays, la chaîne de supermarchés Cactus qui compte une centaine de salariés supplémentaires pour arriver à 4.420.

Numéro un de ce classement de 2003 à 2015, le groupe sidérurgique ArcelorMittal qui avait une nouvelle fois dévissé l'an passé, conserve sa cinquième place. Alors que le géant mondial comptait encore 6.770 salariés en terre luxembourgeoise en 2003, il n'en compte plus que 3.900 désormais. A l'inverse, le groupe Dussmann conforte sa position de n°1 dans les services de nettoyage avec une progression de 220 salariés dans ses rangs (4.280 au total).

La tendance de fond de la structure économique luxembourgeoise continue de forcer son trait dans le secteur des services en général avec une montée spectaculaire d'Amazon sur le marché luxembourgeois. Depuis le 1er janvier 2020, le géant Amazon fait partie des dix principaux employeurs du pays. Pour organiser la distribution de ses colis au sourire, le géant américain a embauché 550 personnes en l'espace d'un an.

