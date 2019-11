L'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) a renouvelé sa confiance pour une décennie au groupe Post Luxembourg. Ce dernier est assuré d'effectuer le service postal universel sur l'ensemble du territoire national jusqu'à la fin de l'année 2029.

Post reprend du service pour dix ans

(ER) - La nouvelle était attendue, elle a été confirmée. L'ILR a confié à Post Luxembourg la mission du service postal au Luxembourg pour les dix prochaines années, à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2029.

Un choix qui s'est fait alors que le groupe était l'unique postulant au marché public lancé en août 2019, conformément aux exigences de la loi européenne de 2012 imposant aux États d'assurer le principe de libre concurrence au niveau européen.

Le premier employeur privé du pays s'est engagé à assurer la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kg et des colis jusqu'à 10 kg, la distribution de colis originaires d'un autre Etat membre de l'UE jusqu'à 20 kg, les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée. Cette activité doit être assurée au moins cinq jours par semaine.