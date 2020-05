Post Luxembourg affiche des résultats «remarquables»

Le premier employeur du pays a enregistré en 2019 une augmentation de 4,2% de son chiffre d'affaires, atteignant 862 millions d'euros. La division postale et celle des télécommunications sont florissantes, ce, grâce à la numérisation.

Jean-François COLIN

Avec ses 4.652 salariés, le plus gros employeur du Luxembourg se porte bien. Sur l'année 2019, le groupe Post Luxembourg a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Celui-ci a atteint 861,9 millions, soit une hausse de 4,2%. Cette performance a été réalisée en particulier «grâce à la division postale et à celle des télécommunications», ont annoncé ce jeudi Claude Strasser, directeur général, et Serge Allegrezza, président du conseil d'administration.

La numérisation a entraîné une réduction de près de 4% du volume des lettres au Luxembourg chaque année depuis 2015. Dans le même temps, les volumes de colis ont dépassé le seuil de quatre millions de colis en 2019, ce qui équivaut à une augmentation de 17% par rapport à 2018. «Avec des investissements tels que l'installation d'une nouvelle machine de tri des colis au centre de tri national de Bettembourg, nous sommes désormais en mesure de traiter des volumes quotidiens qui peut dépasser 30.000 colis», a déclaré Claude Strasser.

Avec un investissement de plus de 50 millions d'euros, la division des télécommunications mobilise beaucoup de ses ressources au déploiement du futur réseau 5G Photo: Chris Karaba

L'investissement de Post Luxembourg dans le domaine des télécommunications s'élève à plus de 50 millions d'euros par an. La société mobilise beaucoup de ses ressources au déploiement du futur réseau 5G et à la migration du téléphone fixe traditionnel au réseau «all-IP». Ainsi aujourd'hui, près de 70% de la population est en mesure de se connecter à l'internet à des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s.

En outre, le groupe a mis en place en 2019 un département dédié à la cybersécurité dénommé «POST Cyberforce». «Face aux "cyber-menaces", nous avons réussi à fournir des solutions innovantes grâce à l'expertise et à l'expérience de nos ressources internes», a affirmé Claude Strasser.

En dépit de résultats 2019 «remarquables», la direction de Post Luxembourg avoue redouter l'impact de la crise du coronavirus sur l'exercice 2020. Photo: Guy Wolff

Par ailleurs, le résultat d'exploitation de l'entreprise a augmenté de 6,1% en 2019, pour atteindre 183 millions d'euros. Quant au bénéfice net, il s'élève à 37,8 millions d'euros, soit une augmentation de 13,2%. «La contribution de Post Luxembourg est cruciale pour un pays comme le Luxembourg, qui connaît une croissance démographique importante. Par exemple, l'entreprise a joué un rôle majeur dans le développement infrastructures de télécommunications», a expliqué Serge Allegrezza.

En dépit de ces résultats qualifiés de «remarquables» par Serge Allegrezza et Claude Strasser, la direction de Post Luxembourg avoue redouter l'impact de la crise du coronavirus sur l'exercice 2020.

