Post emploie toujours plus, ArcelorMittal dévisse

Comme c'est le cas depuis 2016, l'ancienne P&T reste le principal employeur du pays, devant les CFL et le groupe Cactus selon les données publiées lundi par le Statec. Le géant mondial de l'acier, lui, continue de voir ses effectifs au Grand-Duché fondre.

(Jmh) - Bis repetita. Depuis le 1er janvier 2018, le podium des principaux employeurs du Grand-Duché - hors État et ville de Luxembourg - reste dominé par Post Luxembourg, les CFL et le groupe Cactus. Pour la première fois de son histoire, le groupe de télécommunication franchit la barre symbolique des 4.500 salariés (4.540), conséquence concrète de la multiplication des domaines d'activité du groupe, de plus en plus tourné vers la gestion de données. Même tendance pour les CFL et Cactus, qui voient également leurs effectifs progresser, employant quelque 4.360 et 4.320 personnes au 1er juillet.

Retranscription de l'évolution de l'économie nationale, ce classement voit émerger aux côtés des acteurs traditionnels tels que BGL BNP Paribas, Goodyear ou les représentants des Big Four (PwC ou Deloitte) des acteurs issus de l'activité numérique. Avec officiellement 2.250 salariés, Amazon se classe en 12e position des employeurs les plus importants.

À l'inverse, ArcelorMittal voit son nombre de salariés continuer de reculer. Loin de son record de 6.770 salariés en 2003, le numéro un mondial de l'acier emploie désormais quelque 3.800 personnes au Grand-Duché. Une situation qui trouve son origine dans le recul du niveau de production mais aussi dans la vente de son usine de Dudelange, lui faisant perdre 300 salariés au profit de LibertyHouse. Au final, celui qui dominait ce classement entre 2003 et 2015, se trouve être le sixième employeur du pays.