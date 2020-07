Le groupe de télécommunication s'est fixé un nouvel objectif ambitieux d'ici 2023: permettre à près de 75% des résidents de se raccorder à un accès internet ultra-rapide. Le ministre de l'Economie, Franz Fayot, applaudit des deux mains.

Économie 6 2 min.

POST accélère ses investissements pour le très haut débit

Le groupe de télécommunication s'est fixé un nouvel objectif ambitieux d'ici 2023: permettre à près de 75% des résidents de se raccorder à un accès internet ultra-rapide. Le ministre de l'Economie, Franz Fayot, applaudit des deux mains.

(MF) – Le groupe POST a fait coup double ce 21 juillet. Non seulement il a confirmé sa position de leader parmi les plus grands employeurs du pays mais il a annoncé ses ambitions de continuer à investir dans le «réseau du futur». Ainsi, pour répondre à l'accroissement des données et des usages digitaux, le groupe de télécommunication veut augmenter les capacités du réseau 4G, préparer la 5G qui se fait attendre au Luxembourg. Sans oublier de poursuivre le déploiement de la fibre optique dans le pays.

Claude Strasser, directeur général, a annoncé «augmenter de 50 millions d'euros le budget pluriannuel prévu pour les investissements dans le réseau de télécommunications». POST Luxembourg s'inscrit par là, dans la logique de ne pas réduire les investissements comme prôné récemment par le vice-Premier ministre François Bausch (déi gréng) pour le volet public.

Les enchères pour la 5G lancées à la mi-juillet Alors que les anti-5G se font de plus en plus entendre, l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) indique que l'attribution des bandes de fréquences pour les communications mobiles ultra-rapides débutera dans une quinzaine de jours.

Son objectif: accélérer le déploiement de l'ultra haut débit en général et dans les zones les plus reculées en particulier. But : qu'à l'horizon 2023 près de 75% de la population puissent avoir un accès internet à une vitesse allant jusqu'à 1 Gigabit par seconde. Actuellement, 70% des résidents y ont déjà accès.



6 Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba

Pour convaincre le ministre de l'Economie, de ce que signifie concrètement le développement du «réseau du futur» sur le terrain, rien de mieux qu'une visite. Celle du chantier d'extension du réseau de fibre optique à Dudelange, ce mardi, a permis à Franz Fayot (LSAP) d'assister en direct à la pose d’un câble de fibre optique par soufflage, joint compris, et au raccordement du client final au réseau.



Depuis 2010, POST Luxembourg a déjà posé «plus de 19.500 km de câbles à fibres optiques» à travers le pays. Soit plus de 1,285 million de kilomètres de fibres optiques. Soit l'équivalent de 32 fois le tour de la Terre! Pour Franz Fayot, ce déploiement tout comme l'amélioration de la connectivité favorisent «l'accélération de la digitalisation du pays et son positionnement international comme pôle d'excellence en matière d'ICT ».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.