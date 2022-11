À partir de ce lundi, le commerce de détail proposera à nouveau des offres alléchantes dans le cadre de la Black Week. Voici à quoi vous devez faire attention lors de vos achats.

La frénésie d'achats

Possible de faire de bonne affaires au Black Friday?

Uwe HENTSCHEL À partir de ce lundi, le commerce de détail proposera à nouveau des offres alléchantes dans le cadre de la Black Week. Voici à quoi vous devez faire attention lors de vos achats.

Le Black Friday (25 novembre) et le Cyber Monday (28 novembre) sont considérés dans le commerce stationnaire et en ligne comme les jours de l'année où le taux de bonnes affaires est soi-disant le plus élevé. En amont de ces deux journées, les commerçants proposent déjà d'innombrables offres. Mais là où les pourcentages se bousculent, la vue d'ensemble disparaît, la raison s'égare parfois et les dangers guettent. Le "Luxemburger Wort" s'est renseigné à ce sujet auprès de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC).

À quoi faut-il faire particulièrement attention lors des offres du Black Friday ?

Lors des journées d'action comme le Black Friday, il ne faut pas se laisser mettre la pression pour acheter, même en cas de prétendues bonnes affaires, et se demander encore plus que d'habitude si l'on a vraiment besoin du produit. De nombreux commerçants travaillent ces jours-là avec des réductions de prix fictives ou de fausses promesses de rabais. De plus, de nombreux fournisseurs tentent d'inciter les chasseurs de bonnes affaires à acheter rapidement en proposant des offres limitées dans le temps ou en prétextant souvent une pénurie de produits.

En fait, il vaut toujours la peine de comparer les prix, idéalement sur au moins deux moteurs de recherche de prix, et même avant le jour de l'action si l'on sait quels produits on veut acheter. Il convient d'être particulièrement prudent et sceptique face aux offres spéciales totalement irréalistes. Une petite recherche sur Internet permet souvent d'éclaircir rapidement la situation et de savoir si le fournisseur ne se cache pas derrière une fausse boutique.

Faut-il s'attendre à un risque particulièrement élevé de cybercriminalité lors de ces journées promotionnelles ?

La prudence est toujours de mise lors d'achats en ligne. Sur Internet, il existe malheureusement de nombreuses fausses boutiques qui ne sont pas reconnaissables en tant que telles au premier coup d'œil et qui, très souvent, ne livrent aucune marchandise ou tout au plus des marchandises de qualité inférieure. Ces fausses plates-formes de vente font très souvent la publicité de prix particulièrement bas. Il est évident que les fausses boutiques veulent aussi profiter de la frénésie d'achat lors de journées promotionnelles comme le Black Friday. La protection des consommateurs luxembourgeois ne dispose toutefois pas de chiffres concernant les cas d'escroquerie lors du Black Friday ou de journées promotionnelles similaires.

Quand peut-on faire plus d'économies - le Black Friday ou le Cyber Monday ? Selon le service d'information «Business Insider», qui s'appuie sur une analyse de Honey, le Cyber Monday (qui ne s'applique en fait qu'au commerce en ligne) est le meilleur jour pour faire de bonnes affaires. Selon cette analyse, les utilisateurs ont économisé en moyenne 21% lors du Cyber Monday, contre seulement 18,5% lors du Black Friday. Cependant, le type d'achat fait probablement une différence. Pour les achats importants et coûteux, le Black Friday serait globalement meilleur. De plus, les marchandises très actuelles proposées à prix réduit le vendredi peuvent être épuisées le Cyber Monday suivant. Mais si le modèle précédent l'est également, il peut être intéressant d'attendre le lundi. D'autant plus que le risque de rupture de stock n'est pas aussi grand et que les commerçants baissent souvent encore une fois les prix le Cyber Monday pour se débarrasser de la marchandise.





Les offres du Black Friday ou de la Black Friday Week sont-elles généralement meilleures sur Internet que dans le commerce stationnaire ?

On ne peut pas répondre à cette question de manière générale. Pour cela, il faut déjà comparer les prix. En règle générale, il est toujours judicieux de vérifier les prix, que ce soit uniquement en ligne ou en ligne et hors ligne. Les personnes qui achètent en ligne devraient toutefois effacer régulièrement les données de leur navigateur (mot-clé : cookies), car de nombreux commerçants les utilisent pour adapter les offres et les prix à leur profil d'acheteur. Chez de nombreux commerçants en ligne, les prix varient également en fonction du moment de la journée. Ainsi, certains produits sont parfois moins chers ou plus chers le matin que le soir.

Les droits de rétractation sont-ils différents lors de l'achat d'une bonne affaire le Black Friday ?

En ligne, le droit de rétractation est le même que pour les autres jours du Black Friday. Le délai de rétractation est donc de 14 jours calendaires après la livraison de la marchandise commandée, même les jours d'action. Il convient toutefois de tenir compte des exceptions au droit de rétractation qui sont valables toute l'année (par exemple pour les logiciels ou les enregistrements audio ou vidéo), même pour les achats effectués le Black Friday.

Contrairement à ce que l'on croit souvent, il n'existe pas de droit de retour réglementé pour les marchandises achetées dans le commerce stationnaire. En cas d'erreur d'achat ou de non-satisfaction, il faut toujours compter sur la bonne volonté du commerçant concerné, et pas seulement lors du Black Friday.

Faut-il s'attendre cette année à des particularités dans le cadre de cette action en raison des prix élevés de l'énergie, de l'inflation, du manque de matières premières et des problèmes de livraison ?

Cette année encore, les offres ne devraient pas manquer. En tant que consommateur, il convient toutefois de prêter une attention particulière aux frais de livraison et d'expédition. Certains commerçants en ligne pourraient en effet tenter de compenser, du moins en partie, l'augmentation des coûts de ces derniers mois par ce biais.

