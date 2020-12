Alors qu'une seconde concession Porsche ouvrira l'été prochain au Luxembourg, Charles Heisbourg a été choisi comme nouveau directeur général du Porsche Zenter. Un autre changement dans le groupe Losch donc.

Porsche Zenter Lëtzebuerg change de pilote

Alors qu'une seconde concession Porsche ouvrira l'été prochain au Luxembourg, Charles Heisbourg a été choisi comme nouveau directeur général du Porsche Zenter. Un autre changement dans le groupe Losch donc.

Il y a deux semaines, Losch Automobiles annonçait du changement à sa tête. Thierry Beffort pilotant désormais la destinée des concessions du groupe. Voilà maintenant que c'est le nom de Charles Heisbourg qui fait vrombir l'actualité automobile du pays. Ce dernier a en effet été nommé directeur général au Porsche Zenter Lëtzebuerg Howald.

Les ventes autos bien branchées sur l'électrique Si les concessionnaires ont vu leurs carnets de commandes chuter, la part de l'électromobilité, elle, gagne du terrain.

Sachant que cet ancien avocat aura à veiller d'ici quelques mois à l'ouverture d'une nouvelle concession Porsche, à Roost cette fois. Un établissement où Rainer Mayer assistera le nouveau nommé en tant que directeur des ventes. Tout comme ce dernier sera également en charge de la vente des marques Bentley et Lamborghini pour le groupe Losch.

Après un peu plus de six ans en tant qu'avocat Fusions & Acquisitions chez Arendt & Medernach, Charles Heisbourg a mis en place depuis deux ans le département juridique de Losch Luxembourg. Il était jusqu'alors responsable du département Legal, Human Ressources & General Services. «Il combine donc l'expérience de Losch Luxembourg avec un engagement fort envers la marque et les clients locaux.», souligne Michel Louro, directeur général des opérations ventes.

Le groupe Losch compte 23 concessionnaires et 21 partenaires de service. La division Losch Retail distribue les marques Bentley et Lamborghini au Grand-Duché de Luxembourg et la marque HESS au Luxembourg et en Belgique. Au total, l'an dernier, via ses différentes marques (de Volkswagen à Seat en passant par Audi notamment), l'entreprise aura mis sur le marché 15. 700 véhicules neufs et 5.500 véhicules d'occasion.

