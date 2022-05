Des taux d'intérêt négatifs, des cyberattaques et moins de lettres : le résultat de POST Group s'affaiblit pour la cinquième année consécutive.

Économie 2 min.

Rapport annuel

Plus de dix millions d'euros de pénalités pour POST Luxembourg

Marlene BREY Des taux d'intérêt négatifs, des cyberattaques et moins de lettres : le résultat de POST Group s'affaiblit pour la cinquième année consécutive.

POST Group a dû payer plus de dix millions d'euros de pénalités en 2021, en majorité à la Banque centrale européenne (BCE). C'est ce qu'a déclaré Claude Strasser, directeur général du groupe, mardi lors de la présentation du rapport annuel. Ce n'est qu'un des chiffres négatifs présentés dans le rapport.

Le déferlement de colis prend de l'ampleur Un quart de trafic supplémentaire en un an pour les seuls colis postaux : pas de doute, les envois volumineux ont fait un carton en 2020.

Le bénéfice net du groupe est passé de 36 millions d'euros à 28,7 millions d'euros en l'espace d'un an. Cela s'explique surtout par des «raisons techniques», selon Claude Strasser, car POST Luxembourg a dû payer plus d'impôts.

En ce qui concerne le résultat d'exploitation (EBITDA), POST Luxembourg enregistre une croissance : de 153 millions d'euros en 2020 à 159 millions d'euros en 2021. Si l'on considère les années depuis 2017, le résultat opérationnel n'a quant à lui pas cessé de baisser aussi.

Les années de vaches grasses sont terminées

«Il est actuellement illusoire de revenir sur le résultat de 2018, 2019», a expliqué Claude Strasser. La crise est ancrée dans le groupe.

En ce qui concerne l'évolution du chiffre d'affaires dans les différents secteurs, on remarque surtout que Post Finance connaît une évolution négative. Le chiffre d'affaires était encore de 28 millions d'euros en 2019, puis de 24 millions d'euros en 2020 et de seulement 22 millions d'euros en 2021. Il pourrait y avoir une amélioration si l'environnement des taux d'intérêt changeait, selon Claude Strasser.

Mais POST Luxembourg veut avant tout développer de nouveaux secteurs d'activité. Car le marché a changé, y compris dans les deux autres piliers de la poste : les télécommunications et la distribution du courrier. Seule l'activité des colis est en plein essor. Le courrier classique continue de diminuer. Ici, on constate une baisse de 30% au cours des cinq dernières années. En revanche, le nombre de colis livrés l'année dernière a plus que doublé par rapport à 2017 : près de sept millions en 2021.

Dans le domaine des télécommunications, POST Luxembourg mise sur la fibre optique. D'ici 2025, le groupe veut passer entièrement à la technique dite All IP. Tous les échanges de données se feront alors via Internet.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.