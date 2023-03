Selon les entreprises interrogées, les emplois ouverts nécessitent une formation académique et des compétences professionnelles adéquates.

Plus de 700 postes à pourvoir dans la construction et l'industrie

Andréa OLDEREIDE

Les entreprises luxembourgeoises de l'industrie manufacturière, de la construction et des travaux publics ont des centaines d'emplois disponibles dans les deux prochaines années pour les personnes ayant une formation académique et des compétences professionnelles adéquates, a déclaré la Fedil, la fédération entrepreneuriale multisectorielle.

«La crise de la construction est encore plus grave que celle de 2008» Les indicateurs sont alarmants. «Tant que ce n'est pas vendu, rien n'est construit», ce qui rend difficile «d'assurer les charges des entreprises et la masse salariale», prévient Miguel Carvalho, PDG de Carvalho Constructions.

Les 57 entreprises interrogées par la Fedil ont déclaré anticiper 765 offres d'emploi pour les personnes ayant des compétences techniques et de production, ainsi que des formations académiques différentes, a indiqué la Fedil dans ses prévisions d'emploi pour 2023. Le nombre d'emplois offerts par l'industrie a augmenté cette année de 51%.

Les entreprises ont déclaré vouloir embaucher des ingénieurs, des médecins, des chimistes, des administrateurs, des ingénieurs, des experts en informatique, des chercheurs et bien d'autres postes, tous dans le domaine de la production.

Un double défi

«S'assurer des intentions de recrutement de l'industrie et tenter de guider les orientations professionnelles des jeunes est d'autant plus important dans le contexte actuel, où les entreprises sont confrontées au double défi de la transition écologique et de la transformation numérique», a expliqué le directeur général de la Fedil, René Winkin, dans un communiqué.

Selon une enquête publiée mardi par la Banque européenne d'investissement (BEI), plus de deux tiers des jeunes Luxembourgeois tiennent compte des compétences climatiques d'une entreprise avant de postuler à un emploi.

Le diplôme d'aptitude professionnelle, un atout

Les employeurs souhaitent recruter des personnes titulaires d'un master, d'un doctorat, d'un diplôme de technicien ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle (DAP), a indiqué la Fedil. Les entreprises sont particulièrement intéressées par les diplômés du DAP, puisque 44 % des postes à pourvoir dans les entreprises interrogées requièrent cette forme de formation, a indiqué la Fedil.



Le brevet de technicien supérieur (BTS) et la formation luxembourgeoise de technicien ont tous deux disparu des qualifications demandées par les employeurs, selon la Fedil.

Alors que les industries manufacturières et les travaux publics sont prêts à embaucher davantage de travailleurs, le secteur de la construction fait face à une baisse de la demande et à une augmentation des coûts d'emprunt.

La Fédération luxembourgeoise des entreprises de construction et de génie civil va proposer au gouvernement de financer un ensemble de mesures qui permettraient à leurs travailleurs de bénéficier d'une allocation de chômage partiel, car moins de travail signifie moins de travailleurs nécessaires.

