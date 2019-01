L'aéroport de Luxembourg peut se prévaloir d'une année 2018 couronnée de succès. Selon Lux-Airport, le mois de juillet reste un mois record avec un total de 397.000 passagers.

Plus de 4 millions de passagers au Findel en 2018

Lux-Airport, la société d'exploitation de l'Aéroport International de Luxembourg, annonce vendredi un total de 4,4 millions de passagers pour l'année dernière. Cela correspond à une augmentation de 12% par rapport à 2017.

Selon le communiqué de presse, le mois de juillet reste un mois record avec un total de 397.000 passagers. L'augmentation du nombre de passagers est due en partie au lancement de nouvelles lignes.

Les nouvelles destinations suivantes ont été ajoutées en 2018 : Bordeaux/France, Keflavik/Islande, Brac/Croatie (saisonnier), Marrakech/Maroc, Séville/Espagne, Enfidha/Tunisie (saisonnier) et Ras Al Khaimah aux Emirats arabes unis.

Selon Lux-Airport, Porto se classe au premier rang des destinations desservies, suivie de Lisbonne, Munich, Francfort et Londres City.

"De plus en plus de compagnies aériennes se concentrent sur la prochaine génération d'avions plus silencieux et plus économes en carburant", souligne également la compagnie aérienne. En 2018, des avions de la nouvelle génération d'avions à fuselage standard Airbus 320Neo et Boeing 737-8 Max ont volé pour la première fois à l'aéroport de Luxembourg.

