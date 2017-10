(TL) - S'énerver dans les bouchons pour aller travailler est une chose. S'énerver à la recherche d'une place de parking pour aller boire un verre ou dîner en ville avec des amis en est une autre. C'est là, dans la quête difficile d'une place de parking, un vendredi soir de novembre 2016, qu'est née l'idée de Julie Braham.

Dans les parkings payants de la Ville, le soir, «les deux premiers étages sont souvent vides de leurs propriétaires ou locataires de la journée», explique l'ancienne directrice de production et productrice exécutive pour le cinéma. L'envie de passer davantage de temps avec sa fille et de relancer sa carrière l'emmènent pour quatre mois chez Nuyko. Les idées s'agitent, le business plan s'affine.

Le site internet et l'application mobile lancés vendredi permettent à un propriétaire d'enregistrer son emplacement de parking, à court terme pour une heure ou quelques heures par jour ou par semaine, ou à long terme pour au moins un mois entier.

Les derniers mois ont permis de lever les doutes juridiques, dit-elle, sur la location d'un parking déjà loué à un propriétaire. Comme sont réglées les questions d'assurance.



A la différence de l'américain Airbnb, site qui permet de trouver une chambre, un appartement ou une maison pour une période limitée, Click'n Park est totalement transparent avec l'administration fiscale: les clients reçoivent une facture et ceux qui mettent des places de parking un relevé de l'utilisation de leur place.

L'entrepreneuse passe désormais son temps à démarcher des propriétaires d'emplacement de les convaincre de proposer celui-ci, si possible dans les zones populaires, près de la Schueberfouer ou des hôpitaux.

Il y aurait 10.000 places de parking dans la capitale qui pourraient être intéressées, assure-t-elle. Contre un peu plus de 9.000 places recensées sur le site de guidage de la Ville de Luxembourg (Kirchberg 1.814, Park and Ride 3.414, Centre 1.857 et Gare 1.933). Car son service vise aussi les emplacements comme des entrées de parkings privées et non utilisées par leurs propriétaires.

225.000 euros pour un parking

Le tarif de la place est fixé par le propriétaire, qui touche un pourcentage sur la location. «Je propose 2 euros de l'heure, 3,5 euros pour la journée ou 500 euros par mois mais c'est à eux de décider, sachant qu'un prix trop élevé aura évidemment plus de mal à trouver preneur».

Fin 2016, un parking situé en face de l'Hôtel Le Royal était en vente à 225.000 euros. «C'est un bon investissement», expliquait Luc Schuller, de l'agence Yous Real Estate Group SA. L'agent immobilier évoquait une location moyenne autour de 500 euros par mois pour ce type de produit, ce qui ne rentabiliserait pas l'investissement avant près de 40 ans. Il était toujours à vendre hier matin, selon le site wortimmo.lu. Vingt autres parkings allaient de 29.000 euros à Luxembourg-Muhlenbach jusqu'à 75.000 euros à Luxembourg-Gare.

Selon l'outil présenté fin 2015 par l'Observatoire de l'habitat et le LISER, il fallait compter jusqu'à juillet dernier environ 42.000 euros pour un garage ou un emplacement intérieur dans une résidence et 18.000 euros pour un emplacement extérieur. Le prix est très variable d'une commune à l'autre, précise le LISER.

«Mon initiative s'inscrit dans la complémentarité avec celles du ministère des Transports», explique Mme Braham. «Il n'est pas question de ramener des voitures en ville mais d'éviter qu'elles fassent cinq fois le tour du quartier pour trouver une place pour se garer! Ce qui, même modestement, permet aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre.»

Click'n Park, pour l'instant en allemand, en anglais et en français, doit progressivement s'enrichir de nouvelles fonctionnalités, comme celle qui permettra d'acheter ou de vendre un parking mais aussi, peut-être, de profiter de service de conciergerie.

