Deux semaines et demie après l'annonce de la restructuration de l'entité luxembourgeoise de la banque japonaise, 16 emplois se trouvent officiellement sur la sellette, annoncent ce lundi les syndicats dans un communiqué commun.

Plan social signé à Mitsubishi Bank

Deux semaines et demie après l'annonce de la restructuration de l'entité luxembourgeoise de la banque japonaise, 16 emplois se trouvent officiellement sur la sellette, annoncent ce lundi les syndicats dans un communiqué commun.

(ASdN) - Si la Place luxembourgeoise attire de nouvelles entreprises, le secteur doit également faire face à des départs et restructurations. Après RBC et IBM, c'est ainsi au tour de la banque Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A de signer lundi la mise en place d'un plan social. 16 emplois se trouveraient ainsi sur la sellette, soulignent l'OGBL, l'Aleba et le LCGB dans un communiqué commun.

Plan social en vue au sein de la banque Mitsubishi Deux jours après l'annonce du départ de Commerzbank et de l'incertitude de 200 salariés, c'est au tour de la banque japonaise d'indiquer mettre en place une restructuration de son entité au Luxembourg. Une vingtaine d'emplois est concernée, indique jeudi l'Aleba.

Depuis l'annonce de la volonté de restructuration de la banque japonaise, le nombre de départs a néanmoins été réduit. Initialement, 22 emplois, sur les 164 postes que compte l'entité luxembourgeoise, étaient en effet concernés. Une baisse que les syndicats expliquent par le «redéploiement des salariés en interne» au cours des différentes réunions de négociations.

Si nombre de plans sociaux ont été enregistrés sur le territoire depuis le début de la pandémie, cette réduction d'effectifs au sein de la banque ne serait néanmoins pas liée au covid-19. En effet, face à de nouvelles exigences des clients, des autorités de surveillance ou de la concurrence accrue des fintechs, les banques se voient contraintes de modifier leur fonctionnement. Ce qui passe notamment par des réductions d'effectifs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.