Initiée début mars, la procédure visant à licencier 38 salariés s'est achevée ce lundi par la signature d'un accord entre syndicat et direction. Après tout de même un passage par une procédure de non-conciliation, indique lundi le LCGB.

Plan social finalement acté chez IBM

Initiée début mars, la procédure visant à licencier 38 salariés s'est achevée ce lundi par la signature d'un accord entre syndicat et direction. Après tout de même un passage par une procédure de non-conciliation, indique lundi le LCGB.

(Jmh) - Nouveau plan social validé au Luxembourg. Près de six semaines après avoir indiqué son intention de licencier 12% de ses effectifs, direction d'IBM Luxembourg et LCGB se sont accordés sur les conditions de départ de 38 salariés de la filiale du géant américain. Dans un communiqué publié lundi, le syndicat indique avoir obtenu «des mesures sociales d'accompagnement» mais aussi «des indemnités financières extralégales ainsi que sociales», sans préciser lesquelles.

Échec des négociations chez IBM Luxembourg Au terme de 15 jours d'échange entre direction et syndicat, le LCGB indique mercredi avoir saisi l'office national de conciliation. En cause notamment, le montant des indemnités proposées aux personnes licenciées.

Signé «après plusieurs semaines de négociations ardues et difficiles», l'accord intervient après une procédure de non-conciliation déclenchée, selon le syndicat chrétien-social, suite au refus de la direction de «privilégier la voie du plan social (...) au détriment d'un plan de maintien dans l'emploi». Basée à Bertrange, la société justifiait de son côté sa position par la nécessité d'une «réduction des coûts de fonctionnement» et la «transformation de leur offre de services par une automatisation plus accrue».

Des arguments également utilisés en France où l'entreprise a annoncé fin 2020 la suppression de plus d'un millier de postes, qui devrait être effective au mois d'août prochain. Et qui représente près d'un quart des effectifs dans l'Hexagone. Face à cette mesure perçue comme «non justifiée» au vu des résultats financiers du groupe, une première «télé-grève» a eu lieu ce vendredi, plusieurs centaines de salariés français ne s'étant pas connectés à leur poste pour participer à une assemblée générale virtuelle.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.