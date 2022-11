Près de la moitié des employés sont concernés. La banque luxembourgeoise appartient au groupe russe Sistema.

Conséquences de la guerre en Ukraine

Plan social chez East-West United Bank

(ndp) - Aleba, OGBL et LCGB ont négocié un plan social qui concerne «32 à 44 des 80 salariés» de l'East-West United Bank S.A. (EWUB). C'est ce qu'annoncent les syndicats mercredi.

La banque luxembourgeoise «East-West United Bank» (EWUB) appartient au groupe russe Sistema de Vladimir Evtouchenkov et est implantée au Luxembourg depuis plus de 45 ans. Selon le communiqué de presse, la banque est «confrontée à des défis sans précédent en raison du contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine». Les activités commerciales de la banque se concentrent dans une large mesure sur les clients russophones.

Afin d'assurer une existence durable et de protéger l'emploi dans la mesure du possible, la banque doit «adapter sa structure, y compris ses effectifs, à la baisse de ses activités et de ses revenus» et réduire ses effectifs.

Accord trouvé le 25 octobre

Lors des négociations entre les syndicats et l'employeur, un accord a été trouvé le 25 octobre 2022 et les syndicats ont pu obtenir des mesures d'accompagnement social et des indemnités extralégales pour les travailleurs concernés, précise le communiqué.

Avant le début de la guerre en Ukraine, l'ancien ministre de l'économie luxembourgeois Jeannot Krecké était le président du conseil de surveillance de la banque. Il a quitté ses fonctions fin février 2022.

