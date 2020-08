Si la clientèle de la banque suédoise avait été rachetée par la VP Bank, les deux tiers du personnel subissent le départ de l'établissement de la Place. 17 des 28 salariés seront licenciés «d'ici la fin de l'année», indiquent lundi les syndicats

Plan social acté chez Öhman Bank

Si la clientèle de la banque suédoise avait été rachetée par la VP Bank, les deux tiers du personnel subissent le départ de l'établissement de la Place. 17 des 28 salariés seront licenciés «d'ici la fin de l'année», indiquent lundi les syndicats

(Jmh) - Mauvaise nouvelle sur la Place. Après la fermeture définitive de Schwäbisch Hall et une restructuration chez Kneip, c'est au tour d'Öhman Bank de repenser sa stratégie et d'officialiser sa cessation d'activité au Luxembourg. Évoqué début juillet, le plan social en discussion a été signé le 31 juillet, indiquent lundi Aleba, OGBL et LCGB. 17 des 28 salariés de la banque suédoise sont concernés.

Dans un communiqué commun, les trois syndicats indiquent que les négociations ont permis de parvenir à un accord incluant «des indemnisations financières acceptables pour fin de contrat, ainsi encore que des compensations basées sur des critères sociaux». Chose rare, ils indiquent également que les échanges réalisés «se sont déroulés sereinement et constructivement», face une direction décrite comme ayant «fait preuve de correction».

Pour mémoire, ce départ de la banque suédoise s'intègre dans un contexte plus vaste de départs d'établissements scandinaves, puisqu'Öhman Bank suit l'exemple adopté par Nordea Bank et Banque Carnegie Luxembourg. Spécialisée dans la gestion de clients fortunés, la banque avait cédé cette activité à la VP Bank, originaire du Liechtenstein. La transaction intègre la reprise d’une équipe de conseillers à la clientèle de 11 employés ainsi que des actifs pour environ 760 millions d’euros. La transaction devrait être réalisée au plus tard le 1er janvier 2021.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.