Économie 2 min.

Plan de relance européen

Le Luxembourg reçoit son premier chèque

Patrick JACQUEMOT Dans le cadre de l'initiative «NextGenerationEU», le Grand-Duché vient de percevoir 12,1 millions d'euros de la part de l'Europe. La bonne nouvelle étant aussi que 80,9 millions d'euros attendent encore pour financer la résilience de l'économie nationale.

Bon élève, le Luxembourg l'avait été quand il s'était agi de déposer auprès de la Commission européenne son Plan pour la reprise et la résilience. En avril, le ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP) avait été parmi les premiers à rendre sa copie à Bruxelles. Et ce mardi, logique donc que le pays fasse partie des premiers Etats à recevoir sa part des 750 milliards prévus au plan NextGenerationEU. Modestement, il n'est cette fois question ''que'' de 12,1 millions d'euros.

Mais pas d'inquiétude à avoir, rassure l'argentier du gouvernement, il ne s'agit bien là que d'un premier versement. Et 87% de la somme accordée par l'Europe à la relance de l'économie luxembourgeoise reste à percevoir. Au final, ce sont bien 93 millions qui ont ainsi été alloués au Grand-Duché.

Un brin emphatique, Pierre Gramegna n'hésite pas à parler de «moment historique dans la mise en œuvre du plan NextGenerationEU». Mais même si la somme est modeste, les finances publiques luxembourgeoises ont déjà tracé la destination de ces fonds, attribués pour assurer le rebond des dynamiques économiques dans l'UE.

Climat et digitalisation

Parmi les projets-phares du Plan pour la reprise et la résilience Luxembourg figurent ainsi «des investissements dans le nouveau quartier Neischmelz à Dudelange, la mise en place d’une infrastructure de communication ultra-sécurisée ainsi qu’un nouveau projet de régime d’aides pour soutenir davantage le déploiement d’un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques à travers le pays.

Pour bénéficier de ce coup de pouce de sortie de crise, le Luxembourg (comme les autres Etats membres) s'est engagé sur divers projets devant allier «une croissance plus durable, numérique et inclusive». Les projets retenus à ce titre portent sur 3 domaines prioritaires, à savoir la cohésion et résilience sociale, la transition verte ainsi que la digitalisation.

Dans le plan soutenu par le ministre des Finances, la part des investissements dédiés à la lutte contre le changement climatique s’élève à 61% («soit largement supérieure au seuil de 37% requis par la réglementation européenne») et la part dédiée aux investissements numériques se chiffre à 32%.

