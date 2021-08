Fin 2020, l'argent sous gestion pour le secteur de la banque de détail dépassait les 92,4 milliards d'euros au Luxembourg. Une progression de plus de 9% sur un an à laquelle le covid n'est pas étranger.

Économie 3 min.

Place luxembourgeoise

L'activité bancaire a su s'adapter à la pandémie

Fin 2020, l'argent sous gestion pour le secteur de la banque de détail dépassait les 92,4 milliards d'euros au Luxembourg. Une progression de plus de 9% sur un an à laquelle le covid n'est pas étranger.

(pj avec Marco MENG) «Dans l'ensemble, le secteur de la banque de détail a bien fait face à la pandémie.» Et si c'est l'ABBL (Association des banques et banquiers du Luxembourg) qui le dit, il y a tout lieu de le croire! Ainsi, des données compilées ces derniers mois, il ressort non seulement que les soldes des comptes ont augmenté, mais que l'activité de banque de détail - auprès des clients privés et des indépendants - n'a rien perdu de sa croissance.

L'ABBL et l'autorité de surveillance financière de la place (CSSF) ont ainsi enregistré, par exemple, une augmentation de 10% des actifs sous gestion. La période ayant incité bien des clients à s'orienter vers plus d'épargne.

Ainsi, la plupart des actifs de l'activité standard ont continué à être détenus sur des comptes chèques ou comptes épargne, sans aucun déplacement significatif vers des produits d'investissement. Fin 2020, les fonds sous gestion dans le commerce de détail s'élevaient à 92,4 milliards d'euros.Soit une hausse de 9,3% sur un an.

Porteur d'emplois En 2020, le nombre d'employés dans le secteur bancaire est resté stable. De l'ordre de 26.300 salariés.

Cependant, le secteur de la banque privée et les activités standard ont enregistré une légère baisse de leurs effectifs, passant à 6.097 pour le premier et 7.339, pour le second.

Mais ce n'est rien en comparaison de l'augmentation des sommes déposées sur des comptes courants. En comparaison avec 2019, leur montant a ainsi progressé de 26% du côté des personnes physiques et 13% pour les indépendants ou personnes morales. Les avoirs en titres ont, eux, augmenté de 8%.

La demande en crédits a elle aussi connu un bel essor l'an passé. Les particuliers ont emprunté 9% de capital supplémentaire en comparaison avec 2019 (8% pour les personnes morales). Un phénomène qui s'explique notamment par des besoins de financement liés à des projets immobiliers (toujours plus coûteux).

Fin 2020, selon la Banque centrale du Luxembourg, les prêts immobiliers accordés sur l'année représentaient plus de 2,5 milliards d'euros.

Par contre, réduisant leur consommation ou repoussant leurs achats à des jours meilleurs, les ménages faisant appel à des banques luxembourgeoises ont moins eu recours aux prêts à l'équipement et au crédit-bail. Une baisse de 10% a été enregistrée en 2020 par rapport aux chiffres de 2019.

Mais cette première année marquée par la pandémie a vu la clientèle s'orienter massivement vers les solutions numériques proposées par les établissements bancaires. De gré ou de force, poussés par les fermetures ou les mesures sanitaires ayant notamment poussé au paiement sans contact. Dans ses statistiques, l'ABBL note que les transferts d'argent effectués via l'e-banking ont ainsi augmenté de 6% sur douze mois. Une tendance encore plus forte pour les indépendants (+32%).

Parallèlement, les retraits d'espèces aux distributeurs automatiques devaient chuter de 25% en montant, et 51% pour les retraits en liquide demandés en agence. «Cela s'inscrit dans la continuité d'une tendance déjà observée en 2019», note au passage l'ABBL.

La banque privée attire toujours Réservée à des clients fortunés, l'activité de la banque privée au Luxembourg a vu son portefeuille d'actifs sous gestion croître de 10% en 2020. Atteignant les 508 milliards d'euros. La part de «clients très fortunés» (possédant des actifs de plus de 20 millions d'euros) passant à 58%.

Au total, 21 % des actifs détenus par les banques privées proviennent du Grand-Duché, Royaume-Uni, Belgique, Italie et Suisse. Sachant qu'environ environ 15% de ces avoirs sont issus de clients ne résidant pas en Europe.

Le secteur, sur la Place, compte encore 54 enseignes. Citibank et Goldman Sachs, deux nouveaux acteurs sont venus compléter l'offre, tandis qu'ICBC et une autre banque ont cessé d'opérer.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.