CBP Quilvest passe sous pavillon italien

La plus grande banque privée italienne, Fideuram Bank, rachète la banque luxembourgeoise CBP Quilvest. Marc Hoffmann devient PDG de l'entité fusionnée.

(pj avec Thomas KLEIN) L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2022, mais c'est une certitude : la banque privée italienne Fideuram reprend à 100% la banque luxembourgeoise Compagnie de Banque Privée Quilvest SA (CBPQ), via sa filiale luxembourgeoise Fideuram Bank Luxembourg. Ne reste plus qu'à passer le cap des approbations réglementaires habituelles à franchir. La transaction sera alors définitivement conclue, pour un montant dont les deux parties tiennent à garder le secret.

Après l'opération, la CBPQ sera intégrée à Fideuram Bank Luxembourg afin de renforcer son soutien aux riches clients privés italiens et étrangers en dehors du Grand-Duché. Quilvest a des bureaux en Belgique et compte de l'ordre de 150 employés. La banque gère actuellement environ sept milliards d'euros. Combinés avec la succursale luxembourgeoise de Fideuram, les actifs sous gestion passeront à neuf milliards d'euros

Au niveau du groupe, Fideuram/Intensa Sanpaolo dispose d'actifs sous gestion s'élevant à plus de 257 milliards d'euros. De quoi lui valoir le titre de «plus grande banque privée italienne» et l'une des plus importantes d'Europe.

«L'opération au Luxembourg confirme les objectifs de développement de notre division sur les marchés internationaux, où nous avons déjà environ 42 milliards d'euros d'actifs sous gestion», a déclaré Tommaso Corcos, PDG de Fideuram. Jusque-là, dirigeant de Quilvest, Marc Hoffmann a été confirmé à la tête de la nouvelle entité, Unity.

Changement d'adresse Avec cette fusion, il se peut que les personnels de l'ancienne structure Quilvest intègrent le nouveau siège que la banque Intensa Sanpaolo est en train de construire dans le nouveau quartier Cloche d'Or. Juste en face de Deloitte, l'établissement devrait intégrer en 2022 un immeuble de 10.000 m2 en cours d'achèvement.

Un dirigeant luxembourgeois qui, interrogé sur l'impact de cette fusion sur les salariés commente : «La transaction n'est pas principalement motivée par des synergies de coûts. Il se peut, bien entendu, que certains postes soient pourvus deux fois. Il n'est donc pas exclu qu'il y ait une restructuration sélective du personnel. Mais ce n'est pas le déterminant de l'opération ici. Il s'agit de la croissance de la banque au Luxembourg et non, comme c'est le cas pour de nombreuses autres transactions, de réaliser des économies par des licenciements massifs.»

Et Marc Hoffmann d'indiquer : «Fideuram/Intesa Sanpaolo est la troisième banque privée de la zone euro, la sixième d'Europe (si l'on inclut la Suisse et le Royaume-Uni). En Italie, ils sont le leader du marché de la banque privée. Avec ce rachat, la banque souhaite étendre fortement ses activités au Luxembourg. Pour le Luxembourg, c'est la confirmation que le pays est toujours l'une des places les plus importantes en Europe pour la banque privée internationale».

