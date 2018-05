Place de l'Etoile: de nouveaux plans pour des appartements de luxe à louer

La Place de l'Etoile, l'un des grands sites en développement au cœur de la ville de Luxembourg pourrait voir sortir de terre des centaines d'appartements de luxe, si l'on croit les nouveaux projets du propriétaire des lieux.

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) cherche, en effet, à construire des centaines d'appartements de location à cet endroit. Ce projet mettrait fin à une saga de longue date sur l'avenir du site, resté vide pendant des années.



Selon Luxembourg Times, ADIA abandonnera ou réduira les plans précédents qui prévoyait un centre commercial et un complexe de bureaux sur le site.

Le fonds souverain, à travers sa filiale de gestion d'actifs luxembourgeoise Firce Capital, devrait plutôt faire des propositions pour un projet principalement résidentiel avec des centaines d'appartements à louer.

Le projet de construction fait suite à un accord conclu en avril avec un propriétaire privé, qui a permis de débloquer le développement.

Dans le cadre des plans révisés, ADIA conserverait la propriété de la plupart des logements de son portefeuille d'investissement, ce qui signifie que les appartements haut de gamme seraient proposés à la location plutôt qu'à la vente.

La proposition, qui est à un stade précoce et doit être négociée avec la ville, permettrait à l'investisseur de tirer parti de la hausse des loyers et des prix des logements. "Ils ont réalisé que les prix résidentiels augmentent plus vite que ceux des surfaces de bureaux", a déclaré l'une des sources.

Le nouveau projet inclurait également quelques boutiques et restaurants au rez-de-chaussée, susceptibles d'être loués à des marques de luxe, mais le grand centre commercial serait abandonné, selon les sources.

Un tunnel pour la circulation

Un tunnel sous le site est envisagé pour les véhicules et le tramway qui doit atteindre la Place de L'Etoile cet été. Cela pourrait potentiellement créer une grande quantité d'espace public ou piéton entre les blocs d'appartements au-dessus.

Cependant, les plans sont à un stade précoce, et d'autres options pour changer la disposition de la route sont également envisagées.

ADIA, via Firce, aurait eu des discussions avec la ville depuis l'achat du terrain de la Place de L'Etoile en 2016 pour un prix compris entre 100 et 150 millions d'euros.

ADIA, l'un des plus grands fonds souverains du monde, est déjà en train de réaménager l'important site Royal Hamilius en bureaux, commerces et maisons - mais là, il vend les appartements.

Le grand magasin de luxe français Galeries Lafayette en sera le principal point d'ancrage dès janvier.

Hannah Brenton (trad. ChB)