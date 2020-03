Deux ans après la faillite de la banque lettone, le sort réservé au personnel de sa filiale luxembourgeoise semble enfin en voie de se régler. Les discussions entre les représentants syndicaux et le liquidateur débuteront la semaine prochaine en visioconférence.

Place aux négociations d'un plan social chez ABLV Bank

Deux ans après la faillite de la banque lettone, le sort réservé au personnel de sa filiale luxembourgeoise semble enfin en voie de se régler. Les discussions entre les représentants syndicaux et le liquidateur débuteront la semaine prochaine en visioconférence.

(JFC) - Neuf mois après la dissolution et la mise en liquidation judiciaire d'ABLV Bank Luxembourg, la quinzaine de salariés de la filiale luxembourgeoise de la banque lettone vont enfin sortir de l'incertitude. Alors que l'Aleba dénonçait en octobre 2019 la situation «intenable et malsaine» des salariés, le syndicat bancaire se réjouit d'annoncer ce vendredi «le début des négociations d'un plan social.»

L'Aleba s'engage à «obtenir les meilleures conditions de départ», c'est-à-dire «à la fois les conditions légales de la convention collective bancaire, comme les indemnités de départ et les mois de préavis», mais aussi, précise Sandra Carvalho, porte-parole du syndicat bancaire, «des avantages extra-légaux comme des indemnités tenant compte de la situation familiale de chacun ou liées à l'ancienneté.» Autre souci de l'organe syndical: la rapidité des négociations, car «la situation n'a déjà que trop duré pour ces 15 salariés restants, dont le CEO» et en plus «certains se retrouvent désœuvrés depuis de nombreuses semaines, car le liquidateur ne leur donne plus de travail à accomplir.»

Les négociations, qui débuteront «dès la semaine prochaine», se dérouleront soit en visioconférence, soit par «conference call», confinement oblige. «Ce sera inédit», souligne Sandra Carvalho, qui espère que «cela ne ralentira pas les discussions.» Néanmoins, la porte-parole de l'Aleba évoque «une histoire de quelques mois» avant que la banque ne ferme définitivement ses portes.

