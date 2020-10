Une partie du personnel du groupe de presse basé à Gasperich a répondu à l'appel du LCGB. Par cette action, le syndicat souhaite dénoncer le blocage complet des négociations du plan social.

Piquet de protestation devant les locaux de Saint-Paul

Une partie du personnel du groupe de presse basé à Gasperich a répondu à l'appel du LCGB. Par cette action, le syndicat souhaite dénoncer le blocage complet des négociations du plan social.

(ER) - «Pas de volonté de sauvegarder des emplois. Pas de volonté de négocier des sérieuses mesures d'accompagnement et des indemnisations financières acceptables.» Céline Conter, secrétaire générale du LCGB, a rappelé les principales revendications du personnel dans le cadre du plan social annoncé par la direction de l'entreprise, le 17 septembre dernier.

«Négocier un plan social digne» est une des priorités du syndicat. Les discussions entre les représentants du personnel et la direction de l'entreprise sont dans l'impasse. Aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux parties à qui il reste deux petites semaines avant une conciliation.

Une centaine de personnes ont pris part au piquet de protestation de ce jeudi matin à Gasperich. Photo: Anouk Antony

Pour la direction, «les demandes du syndicat sont complètement irréalistes» et «impossibles à financer au point de mettre en péril l'entreprise». Pour rappel, le groupe de presse basé à Gasperich, qui édite notamment le Luxemburger Wort, envisage de se séparer d'environ 80 personnes, un total qui a été «réduit à 74 salariés» précise encore la direction.

Le premier groupe de médias luxembourgeois et éditeur des titres Luxemburger Wort, Télécran, Contacto et Luxembourg Times, a été racheté en avril dernier par le groupe multimédia Mediahuis NV, actuellement présent en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande. 105 journalistes sont actuellement sous contrat avec Saint-Paul Luxembourg.

