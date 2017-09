(pso) - Le ministre des Finances Pierre Gramegna a reçu ce vendredi les représentants de PingPong Financial Group pour leur remettre symboliquement l'autorisation d'opérer leurs services de paiement en ligne depuis le Grand-Duché, un agrément qu'ils ont obtenu depuis le mois d'août selon le site du régulateur, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).



Le groupe spécialisé dans les paiements électroniques transfrontaliers vers la Chine a annoncé à cette occasion qu'il établissait son siège européen au Luxembourg.



Via son logiciel Platform Payouts, PingPong sert notamment des sociétés d’e-commerce chinoises qui vendent en dehors de l'Empire du Milieu.«PingPong est un autre acteur innovant FinTech à avoir choisi le Luxembourg comme son hub au sein de l’Union Européenne. Sa présence est une addition bienvenue à l’écosystème financier luxembourgeois et renforce davantage les liens entre le Luxembourg et la Chine», a commenté le ministre des Finances Pierre Gramegna.

Un centre de recherche au Luxembourg



Dans un communiqué, le président directeur général Yu Chen précise que PingPong «a également pour objectif d'établir un centre de recherche et développement pour l’Europe». «Les avantages que le Luxembourg apporte en termes de services financiers, de technologie blockchain et de sécurité informatique offrent de solides fondations pour notre expansion», commente le dirigeant d'entreprise. Les activités européennes de PingPong seront supervisées par Danielle Kuhn.



PingPong Financial, en tant que groupe, a établi son siège en 2015 à Hangzhou en Chine et compte aujourd’hui des bureaux dans 5 pays ou régions: en Chine à Shenzhen, Hangzhou, et Hong Kong, au Japon à Tokyo, aux Etats-Unis à New York et San Francisco et depuis peu au Luxembourg pour ses activités européennes.