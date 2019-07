La fintech luxembourgeoise qui propose la solution de paiement Digicash ambitionne de se développer sur le marché européen.

Payconiq lève plus de 20 millions d'euros pour accélérer

Nadia DI PILLO La fintech luxembourgeoise qui propose la solution de paiement Digicash ambitionne de se développer sur le marché européen.

La fintech Payconiq International, qui propose les paiements Digicash au Luxembourg, a collecté 20 millions d’euros en une levée de fonds menée par ses principaux actionnaires. Ce dernier financement doit servir "à accélérer les nouveaux développements, à renforcer l’intégration avec les banques et les commerçants, ainsi qu’à consolider la présence de la fintech au Benelux", indique la société ce jeudi.

Avec ce nouveau financement, les principaux actionnaires de Payconiq s'engagent "à aider la fintech à devenir une solution paneuropéenne et omnicanal de paiement mobile", ajoute la société.



Duke Prins, PDG de Payconiq. Payconiq

"Chez Payconiq, nous pensons que chaque personne dotée d’un compte bancaire et d’un smartphone doit pouvoir profiter des avantages du digital – pas besoin d’une carte de crédit pour ça. Nous voulions rester simple et sécurisé, alors nous avons trouvé un moyen d’utiliser un système existant. Nous utilisons l’infrastructure sécurisée des banques afin d’offrir à tous en Europe une solution simple de paiement mobile. C’est pourquoi nous avons choisi de travailler avec les banques, plutôt que de se mettre en concurrence", déclare Duke Prins, PDG de Payconiq.

Payconiq est basée au Luxembourg et active en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. La société collabore étroitement avec les grandes banques, en mettant à leur disposition une plateforme de paiement solide. Basée sur le virement SEPA Crédit Transfer (SCT), Payconiq permet aux banques de rester compétitives grâce à l’innovation et une meilleure expérience client.



Payconiq bénéficie du soutien des principales institutions financières européennes, notamment: ASN Bank, Axa Bank, BCEE, Belfius, BNP Paribas, BIL, ING, KBC, Post Luxembourg, Rabobank, Regio Bank et SNS.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.