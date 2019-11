Un pionnier de la Place financière luxembourgeoise dans les années 1990 s'est éteint. Patrick Zurstrassen, président de l'ALFI de 1992 à 1995, est décédé le vendredi 8 novembre à Liège à l'âge de 74 ans.

Patrick Zurstrassen n'est plus

(JFC). - Belge d'origine, Patrick Zurstrassen a dirigé l’entité luxembourgeoise du groupe Crédit Agricole Indosuez de 1987 à 2002. Au cours de ce mandat, il a occupé la présidence de l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement (ALFI) de 1992 à 1995. Il avait alors succédé au premier président de l'ALFI - créée en 1988 -, Pierre Vansteenkiste.

Aujourd'hui, l'ALFI est présidée par Corinne Lamesch. Au 30 septembre, la Place financière gérait 4.570 milliards d'euros d'actifs nets, soit une croissance de 6,78% observée sur les douze derniers mois.

De 1993 à 1996, Zurstrassen fut aussi président de la Fédération européenne des fonds et sociétés d’investissement (FEFSI), créée en 1974, et qui regroupe les 20 associations nationales européennes de fonds et sociétés d’investissement.

S'attachant ensuite davantage à la gouvernance d’entreprises, Patrick Zurstrassen a fondé la société The Directors' Office à Luxembourg, ainsi qu'en avril 2005, l’Institut luxembourgeois des administrateurs (ILA), qu’il a présidé jusqu’en 2011.

Ancien professeur invité à l'université catholique de Louvain, il fut en outre président du conseil d’administration d’importantes sociétés dans le secteur financier, comme Lombard Odier, Barclays, Pioneer et Goldman Sachs. A l’échelon européen, il occupa de 2011 à 2014 la présidence d'ecoDa, la Confédération européenne des associations d’administrateurs.

Il sera inhumé le jeudi 14 novembre à 11 heures à Herve. La rédaction de www.wort.lu/fr présente ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.