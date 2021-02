Le numéro un mondial de la sidérurgie a annoncé jeudi la nomination comme directeur général d'Aditya Mittal, le fils du fondateur du groupe, à l'occasion de la publication de résultats annuels en amélioration.

Passation de pouvoir au sein d'ArcelorMittal

Le numéro un mondial de la sidérurgie a annoncé jeudi la nomination comme directeur général d'Aditya Mittal, le fils du fondateur du groupe, à l'occasion de la publication de résultats annuels en amélioration.

(ASdN avec AFP) - Le PDG et fondateur du groupe basé au Luxembourg, Lakshmi Mittal, deviendra président exécutif en continuant à conduire le conseil d'administration et travaillera aux côtés du nouveau directeur général, a indiqué le groupe dans un communiqué. «Ayant réalisé plusieurs des objectifs stratégiques clés, il semble que ce soit le bon moment pour passer au rôle de président exécutif», a déclaré Lakshmi Mittal, 70 ans.

Il a souligné que le conseil d'administration s'était unanimement accordé sur «le choix naturel et juste» de nommer Aditya Mittal comme directeur général, et a assuré qu'ils continueraient à «travailler très étroitement ensemble». Aditya Mittal avait rejoint l'entreprise en 1997, venant de la banque Credit Suisse. Il a notamment participé à la création en 2006 d'ArcelorMittal lors de la fusion du groupe Mittal Steel avec Arcelor.

Le nouveau DG a de son côté déclaré que «le plus grand défi, mais aussi la plus grande opportunité, sera(it) de démontrer que l'acier peut se décarboner et est bien le matériau parfait pour une économie circulaire». En 2020, ArcelorMittal a amélioré ses résultats et divisé sa perte nette par plus de trois par rapport à 2019, à 733 millions de dollars, malgré une chute des ventes de près de 25% à 53,3 milliards de dollars.

Dans ses perspectives pour 2021, ArcelorMittal prévoit une hausse de la consommation mondiale d'acier comprise entre 4,5% et 5,5%, contre une baisse de 1% en 2020. Le groupe estime qu'«après une longue période de déstockage, la sidérurgie mondiale bénéficie maintenant d'une demande favorable, soutenant l'amélioration de l'utilisation des capacités».

