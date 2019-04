Dans une réponse parlementaire, le gouvernement est revenu ce mercredi sur les mesures prévues par ce dernier en matière de fiscalité écologique et de tourisme à la pompe.

Économie 2 min.

«Pas de péage routier au Luxembourg»

Marc AUXENFANTS Dans une réponse parlementaire, le gouvernement est revenu ce mercredi sur les mesures prévues par ce dernier en matière de fiscalité écologique et de tourisme à la pompe.

«Le gouvernement n'envisage pas l'introduction d'un péage routier», ont affirmé d'une seule voix les ministres Claude Turmes (Energie), Carole Dieschbourg (Environnement, Climat et Développement durable) et Pierre Gramegna (Finances). La raison invoquée: «des difficultés de faisabilité et de praticité liées à l'introduction d'une telle mesure sur un territoire aussi limité que celui du Luxembourg.»

Les trois membres du gouvernement Bettel répondaient ainsi à une question parlementaire des députés CSV Diane Adehm et Gilles Roth, entre autres sur la mise en place de mesures pour réduire le tourisme à la pompe. «Une partie des recommandations de l'étude réalisée par le Dr. Dieter Ewringmann concernant les aspects écologiques, économiques et fiscaux de la vente de carburants et de la mobilité au Luxembourg a d'ores et déjà été mise en œuvre », ont rétorqué les ministres. «Notamment, l'augmentation des accises sur les carburants, avec une augmentation plus prononcée de la taxation du Diesel, ainsi que des éléments en matière de fiscalité des voitures de service».

Remis au gouvernement en novembre 2017, par le professeur de l'Université de Cologne, le rapport Ewringmann préconisait entre autres une réforme fiscale qui inclurait un nouvel abattement pour les véhicules particuliers zéro émission, ainsi que pour les vélos et pedelecs.



Le diesel passe aux accises en mai

Il proposait aussi une réévaluation de l'avantage en nature forfaitaire pour les voitures de service en fonction de leur effet de pollution. Le document suggérait entre autres mesures gouvernementales de renforcer les efforts en matière de promotion des transports publics et de la mobilité douce: «deux tiers des investissements sont effectués en faveur des infrastructures de transport en commun, contre un tiers pour les infrastructures routières», avait pointé son auteur.

Les ministres ont en outre présenté la hausse des droits d'accises sur les carburants qui entrera en vigueur le 1er mai 2019, comme «un premier ajustement conforme aux dispositions de l'Accord de coalition concernant la fiscalité écologique» L'Accord de coalition, qui définit la politique gouvernementale pour les années 2018-2023, précise que sur le sujet que l'imposition des produits pétroliers (carburants et mazout) sera adaptée en vue d'atteindre les objectifs souscrits luxembourgeois ratifiés dans le cadre des Accords de Paris.

Les ministres ont par ailleurs indiqué aux députés, qu'un comité interministériel effectuera un monitoring détaillé de l'évolution des ventes de carburants routiers. «Ce comité dégagera des mesures devant être prises en vue de réduire de façon continue l'impact de la vente des carburants sur le respect des objectifs en matière de protection du climat», ont-ils conclu.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.