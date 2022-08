Les emplois de l'entreprise Guardian Luxguard sont sauvés grâce à la signature d'un plan de maintien dans l'emploi qui court jusqu'au 31 décembre 2024.

Économie 2 min.

Plan de maintien dans l'emploi

Pas de licenciement imminent chez Guardian

Les emplois de l'entreprise Guardian Luxguard sont sauvés grâce à la signature d'un plan de maintien dans l'emploi qui court jusqu'au 31 décembre 2024.

Ils ont de quoi pousser un petit soupir de soulagement. Les salariés de Guardian Luxguard vont conserver leur emploi, jusqu'au 31 décembre 2024 au moins. Un accord a été trouvé ce 22 août entre le ministère du Travail, les syndicats et la direction de la société. Ce plan de maintien dans l'emploi vise à maintenir l'activité du site de Dudelange, même si une réduction de travail pourra être envisagée.

«Environ 200 emplois seront bien touchés» Guus Boekhoudt, le directeur général de Guardian Europe S.à r.l. confirme que la fusion des usines de Bascharage et de Dudelange devrait entraîner des suppressions de postes. Il explique cependant que cette restructuration n'est pas liée à la construction d'un nouveau site en Pologne.

Les craintes autour de possibles licenciements remontent à 2018, lorsqu'une fermeture du site dudelangeois avait été évoquée, avant d'être confirmée en juillet 2020. L'objectif de la maison mère du groupe de production de verre située aux États-Unis: faire fusionner les deux sites, ceux de Dudelange et de Bascharage. Au total, 201 des 453 postes luxembourgeois devaient ainsi être supprimés.

Après avoir signé un plan de maintien dans l'emploi d'une durée de 24 mois en septembre 2020, l'annonce de 49 licenciements tombe en octobre de la même année. Un accord trouvé après une menace de grève incite par la suite le gouvernement à agir. Ce dernier propose en 2021 d'investir dans le site de Bascharage, la fermeture du site de Dudelange étant maintenue. Coût total de ce financement: 100 millions d'euros, la part ayant été réglée par l'Etat restant inconnue.

Une réduction de 1.714 heures par an

Alors que le premier plan de maintien dans l'emploi arrive à échéance à la rentrée, un second document a ainsi été signé pour «poursuivre le soutien dans la restructuration de la société», indique le ministère du Travail dans un communiqué de presse. Une signature qui est intervenue après une réunion sectorielle tripartite en date du 27 juillet, entre l'OGBL, le LCGB et la Fedil, la direction de l'entreprise, et le gouvernement.

Au-delà de soutenir la restructuration de Guardian, ce plan vise également à aider l'entreprise à «développer ses activités de manière compétitive, moderne et pérenne et de créer un environnement permettant de maintenir les activités et les emplois de la société au Luxembourg tout en autorisant une réduction de travail ne pouvant pas excéder 1.714 heures par salarié et par an». Le feuilleton se poursuivra donc en 2025...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.